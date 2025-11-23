'आतंकवाद के खिलाफ 360 डिग्री की रणनीति', LG मनोज सिन्हा ने आतंक समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी 360-डिग्री रणनीति है जिसमें आतंक वित्तपोषण, नार्को-टेरर लिंक, ओवर ग्राउंड वर्कर्स और समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई शामिल है, का उद्देश्य आतंकियों को सहयोग देने वाले तंत्र को खत्म करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हमारे समन्वित प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू-कश्मीर से आतंक तंत्र का एक भी अवशेष न बचे। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सतर्क और चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टालरेंस नीति पर जोर देते हुए कहा कि आतंक समर्थकों, ओवर ग्राउंड वर्कर्स और युवाओं को भटकाने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जाए। उपराज्यपाल ने आज रविवार को जम्मू संभाग की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, विशेष महानिदेशक (कोऑर्डिनेशन) एसजेएम गिलानी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव चंद्राकर भारती, एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव डा. मंदीप भंडारी, आईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार, आईजीपी ट्रैफिक एम सुलेमान चौधरी तथा जम्मू संभाग के डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को पैन-इंडिया आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में की गई त्वरित कार्रवाई और सटीक जांच के लिए बधाई दी।