    दिल्ली हमले और नौगाम बलास्ट के बाद LG सिन्हा की जम्मू में बड़ी सुरक्षा बैठक, आतंकियों पर कसेगा शिकंजा

    By Naveen Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:50 AM (IST)

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दिल्ली में हुए आतंकी हमले और नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट के बाद सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवादी भर्ती रोकने और सोशल मीडिया पर जिहादी तत्वों पर नियंत्रण रखने पर चर्चा होगी। पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा विंग मुख्यालय का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया।

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 23 नवंबर रविवार को शरदकालीन राजधानी जम्मू में एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के समग्र सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेंगे।

    समें दिल्ली में गत दिनोें हुए आत्मघाति आतंकी हमले और नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट से उपजे हालात और प्रदेश में सदियों के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा होगी।

    इस बीच,शनिवार को पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभाग ने सिद्धड़ा जम्मू में पुलिस के सुरक्षा विंग के मुख्यालय का दौरा किया और नवनिर्मित कान्फ्रेंसव ट्रेनिंग कक्ष का उद्घाटन करने के अलावा संबधित अधिकािरयों संग बैठक में सुरक्षा विंग की गतिविधियों का जायजा लिया।

    संबधित अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक रविवार की सुबह 11 बजे कन्वेंशन सेंटर म्मू में होगी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस,सेना, केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

    उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली में आत्मघाति आतंकी हमले, कश्मीर में व्हाइट कालर माडयूल की गिरफ्तारी से उपजे हालात और अंतरराष्ट्रीय सीमा व एलओसी पर मौजूदा हालात के साथ प्रदेश में जारी आतंकरोधी अभियानों पर चर्चा होगी।

    बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने,आतंकियों के भर्ती तंत्र को पूरी तरह समाप्त करने और इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय जिहादी तत्वों पर अंकुश लगाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

    इस बीच, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने शनिवार को सिद्ड़ा जम्मू में स्थित सुरक्षा विंग मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने वहां नवनिर्मित कान्फ्रेंस हाल का उद्घाटन करने के अलावा सुरक्षा विंग की गतिविधियों औ कामकाज की एक बैठक में समीक्षा भी की। बैठक में सुरक्षा विंग के महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने विंग के आपरेशन्स और अन्य गतिविधयिों पर एक प्रस्तुति भी दी।्