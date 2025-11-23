दिल्ली हमले और नौगाम बलास्ट के बाद LG सिन्हा की जम्मू में बड़ी सुरक्षा बैठक, आतंकियों पर कसेगा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 23 नवंबर रविवार को शरदकालीन राजधानी जम्मू में एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के समग्र सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेंगे। समें दिल्ली में गत दिनोें हुए आत्मघाति आतंकी हमले और नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट से उपजे हालात और प्रदेश में सदियों के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बीच,शनिवार को पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभाग ने सिद्धड़ा जम्मू में पुलिस के सुरक्षा विंग के मुख्यालय का दौरा किया और नवनिर्मित कान्फ्रेंसव ट्रेनिंग कक्ष का उद्घाटन करने के अलावा संबधित अधिकािरयों संग बैठक में सुरक्षा विंग की गतिविधियों का जायजा लिया।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक रविवार की सुबह 11 बजे कन्वेंशन सेंटर म्मू में होगी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस,सेना, केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।