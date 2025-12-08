Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर के स्कूलों को एफएफआरसी की चेतावनी, 2026-27 सत्र के लिए समय से पहले शुल्क न वसूलें

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर स्कूल फीस निर्धारण समिति (FFRC) ने निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए समय से पहले फीस लेने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। FFRC ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एफएफआरसी द्वारा निर्धारित फीस 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष पर आधारित है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। फी फिकजेशन एंड रेग्यूलेशन कमेटी (एफएफआरसी) ने सोमवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के स्कूलों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए समय से पहले शुल्क वसूलने के खिलाफ चेतावनी दी गई।

    एफएफआरसी ने एक बयान में चेतावनी देते हुए कहा, 'स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करना होगा और किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।' बयान में कहा गया है कि सत्र 2026-27 के लिए, शुल्क 1 अप्रैल 2026 से लिया जाएगा, न कि नवंबर 2025 से।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के शीतकालीन क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्कूलों के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं कि सरकार के आदेशानुसार, हर साल नवंबर से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में बदलाव के बाद शुल्क लिया जा रहा है। समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शैक्षणिक वर्ष और वित्तीय वर्ष दो अलग-अलग चीज़ें हैं।

    वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए स्कूलों की फीस संरचना उसी के अनुसार तय की गई है। अतः सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा निर्धारित फीस 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष पर आधारित है।

    इसके अलावा, स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे नवंबर से 2026-27 तक कोई शुल्क न लें, बल्कि मार्च 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए शुल्क लें। यह समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार होगा।