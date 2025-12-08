जम्मू-कश्मीर के स्कूलों को एफएफआरसी की चेतावनी, 2026-27 सत्र के लिए समय से पहले शुल्क न वसूलें

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। फी फिकजेशन एंड रेग्यूलेशन कमेटी (एफएफआरसी) ने सोमवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के स्कूलों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए समय से पहले शुल्क वसूलने के खिलाफ चेतावनी दी गई। एफएफआरसी ने एक बयान में चेतावनी देते हुए कहा, 'स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करना होगा और किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।' बयान में कहा गया है कि सत्र 2026-27 के लिए, शुल्क 1 अप्रैल 2026 से लिया जाएगा, न कि नवंबर 2025 से।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के शीतकालीन क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्कूलों के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं कि सरकार के आदेशानुसार, हर साल नवंबर से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में बदलाव के बाद शुल्क लिया जा रहा है। समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शैक्षणिक वर्ष और वित्तीय वर्ष दो अलग-अलग चीज़ें हैं।

वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए स्कूलों की फीस संरचना उसी के अनुसार तय की गई है। अतः सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा निर्धारित फीस 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष पर आधारित है।