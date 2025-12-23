Language
    जम्मू और कश्मीर के निजी स्कूलों को चेतावनी, अभिभावकों से लेट फीस वसूलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर के निजी स्कूलों को लेट फीस वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया है। ...और पढ़ें

    सरकार ने फीस को लेकर पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की फीस फिकजेशन एंड रेग्यूलेटोरी कमेटी (एफएफआरसी) ने दोहराया है कि केंद्र शासित प्रदेश के निजी स्कूलों को छात्रों से मनमाने ढंग से लेट फीस वसूलने की अनुमति नहीं है, और संस्थानों को मौजूदा मानदंडों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है।

    एफएफआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनील हाली द्वारा जारी एक नोटिस में समिति ने कहा कि उसे शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल 2023 में जारी किए गए उसके पिछले परिपत्र का उल्लंघन करते हुए विलंब शुल्क लगा रहे हैं। परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शुल्क देय तिथि से तीन महीने की अवधि तक कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

    एफएफआरसी ने स्पष्ट किया है कि यदि छात्र अगले महीने की 15 तारीख तक अपनी मासिक फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो स्कूल उन पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगा सकते। हालांकि, यदि नियत तिथि से तीन महीने बीत जाने के बाद भी फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो फीस की नियत तिथि से 30 प्रति माह का विलंब शुल्क लगाया जा सकता  है।

    समिति ने अभिभावकों को शिक्षण संस्थानों को असुविधा से बचाने के लिए समय पर स्कूल फीस जमा करने की सलाह भी दी।