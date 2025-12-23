जम्मू और कश्मीर के निजी स्कूलों को चेतावनी, अभिभावकों से लेट फीस वसूलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की फीस फिकजेशन एंड रेग्यूलेटोरी कमेटी (एफएफआरसी) ने दोहराया है कि केंद्र शासित प्रदेश के निजी स्कूलों को छात्रों से मनमाने ढंग से लेट फीस वसूलने की अनुमति नहीं है, और संस्थानों को मौजूदा मानदंडों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है।

एफएफआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनील हाली द्वारा जारी एक नोटिस में समिति ने कहा कि उसे शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल 2023 में जारी किए गए उसके पिछले परिपत्र का उल्लंघन करते हुए विलंब शुल्क लगा रहे हैं। परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शुल्क देय तिथि से तीन महीने की अवधि तक कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

एफएफआरसी ने स्पष्ट किया है कि यदि छात्र अगले महीने की 15 तारीख तक अपनी मासिक फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो स्कूल उन पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगा सकते। हालांकि, यदि नियत तिथि से तीन महीने बीत जाने के बाद भी फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो फीस की नियत तिथि से 30 प्रति माह का विलंब शुल्क लगाया जा सकता है।