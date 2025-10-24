Language
    JK Rajya Sabha Election Result: राज्यसभा चुनाव में NC का जलवा, तीन सीटों पर जीत; BJP नेता सत शर्मा ने भी मारी बाजी

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए मतदान पूरा हुआ, जिसमें सभी 86 विधायकों ने भाग लिया। मतगणना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, शम्मी ओबराय और सज्जाद किचलू ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, बीजेपी भी एक सीट निकालने में कामयाब रही।

    JK Rajya Sabha Election Result: राज्यसभा की तीन सीटों पर NC की जीत। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। सभी 86 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद मतगणना भी शुरू हो गई है। तीन सीटों पर चुनाव परिणाम सामने आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, शम्मी ओबराय और सज्जाद किचलू ने जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की सीटों पर जीत दर्ज की है।

    बता दें कि वोट डालने का समय शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया था। पांच बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो गई थी। चारों सीटों का परिणाम सामने आ गया है। तीन सीटों पर एनसी और एक सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है।  

