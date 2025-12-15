स्कूलों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए जम्मू-कश्मीर एफएफसी ने जारी की आधिकारिक ईमेल, जानिए क्या है प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। निजी स्कूलों द्वारा कथित तौर पर अत्याधिक वार्षिक शुल्क वसूलने को लेकर अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों के बीच, फी फिकजशन कमेटी (एफएफसी) ने पीड़ित अभिभावकों से निवारण के लिए निर्धारित चैनल के माध्यम से समिति से औपचारिक रूप से संपर्क करने को कहा।

समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनाइल हाली ने बताया कि समिति द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एफएफसी ने अपना आधिकारिक ईमेल chairmanffc@gmail.com उपलब्ध करा दिया है, जहां अभिभावक संबंधित दस्तावेजों के साथ विस्तृत शिकायतें जमा कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति हाली ने कहा कि शिकायतें प्राप्त होने पर समिति मामले की जांच करेगी और यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने दोहराया कि निजी स्कूल शुल्क निर्धारण समिति द्वारा जारी नियमों और आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और अभिभावकों पर मनमाने या अनुचित शुल्क नहीं लगा सकते।

एफएफसी अध्यक्ष ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अनौपचारिक माध्यमों से बचने और समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक तंत्र का उपयोग करने का आग्रह किया।