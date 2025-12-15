Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूलों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए जम्मू-कश्मीर एफएफसी ने जारी की आधिकारिक ईमेल, जानिए क्या है प्रक्रिया

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर एफएफसी ने स्कूलों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए एक आधिकारिक ईमेल जारी किया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    ईमेल जारी होने से स्कूलों के कामकाज में सुधार की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। निजी स्कूलों द्वारा कथित तौर पर अत्याधिक वार्षिक शुल्क वसूलने को लेकर अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों के बीच, फी फिकजशन कमेटी (एफएफसी) ने पीड़ित अभिभावकों से निवारण के लिए निर्धारित चैनल के माध्यम से समिति से औपचारिक रूप से संपर्क करने को कहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनाइल हाली ने बताया कि समिति द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एफएफसी ने अपना आधिकारिक ईमेल chairmanffc@gmail.com उपलब्ध करा दिया है, जहां अभिभावक संबंधित दस्तावेजों के साथ विस्तृत शिकायतें जमा कर सकते हैं।

    न्यायमूर्ति हाली ने कहा कि शिकायतें प्राप्त होने पर समिति मामले की जांच करेगी और यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने दोहराया कि निजी स्कूल शुल्क निर्धारण समिति द्वारा जारी नियमों और आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और अभिभावकों पर मनमाने या अनुचित शुल्क नहीं लगा सकते।

    एफएफसी अध्यक्ष ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अनौपचारिक माध्यमों से बचने और समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक तंत्र का उपयोग करने का आग्रह किया।

    आपको बता दें कि घाटी भर में निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली उच्च वार्षिक फीस का मुद्दा अभिभावकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जिनमें से कई का आरोप है कि स्कूल स्थापित दिशानिर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं और परिवारों पर अनुचित वित्तीय बोझ डाल रहे हैं।