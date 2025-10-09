जम्मू-कश्मीर चुनावी मैदान में नेकां और कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार, घोषणा को लेकर सस्पेंस बरकरार

Language
    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला अपेक्स कमेटी की बैठक में होगा, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवारों का निर्णय राहुल गांधी लेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने तालमेल की खबरों को निराधार बताया है। 

    राज्यसभा चुनाव 24 अक्टूबर को और विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा की चार सीटों और दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नेशनल कान्फ्रेंस और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं।

    नेकां के उम्मीदवारों का फैसला उसकी अपेक्स कमेटी की बैठक में होगा। इस बैठक के अगले दो-तीन दिन में होने की संभावना है, तभी पता चलेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवारों को राहुल गांधी तय करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कारा ने कहा कि राज्यसभा में हमारा कौन उम्मीदवार होगा, हम नेशनल कान्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग, यह राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही तय होगा।

    दो-तीन दिन में होगी अपेक्स कमेटी की बैठक

    सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार ने आज यहां एक बातचीत में कहा कि राज्यसभा और बडगाम-नगरोटा विधानसभा सीटो के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला पार्टी की अपेक्स कमेटी में ही होगा। उन्होंने कहा कि यह बैठक अगले दो तीन दिन में होगी,तभी पता चलेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा।राज्यसभा के लिए कांग्रेस के लिए कौन सी सीट छोड़ी जाएगी। इस विषय में अभी काेई निर्णय नहीं लिया गया है और जो उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे हैं, वह सिर्फ मीडिया तक ही सीमित हैं।

    प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की राय ली जाएगी

    प्रदेश कांग्रेस प्रमुख तारििक हमीद करा ने नेशनल कान्फ्रेंस के साथ राज्यसभा की किसी सीट या बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट के लिए तालमेल को लेकर जारी खबरो को निराधार बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की इन चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के संदर्भ में राय ली जाएगी, लेकिन अंतिम निर्णय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। 

    24 अक्टूबर को होगा चार सीटों के लिए मतदान

    राज्यसभा की चार सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा जबकि बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों का उपचुनाव 11 नवंबर को होना है। सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि राज्यसभा और बडगाम-नगरोटा विधानसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला पार्टी की अपेक्स कमेटी में ही होगा।