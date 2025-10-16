जम्मू-कश्मीर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी का भाजपा पर तीखा हमला, बोले-'राजभवन की प्रवक्ता की भूमिका निभा रही BJP'
जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भाजपा पर राजभवन की प्रवक्ता की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर के लोगों के मुद्दों को उठाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। चौधरी ने भाजपा पर सत्ता में बने रहने के लिए झूठ बोलने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह जम्मू-कश्मीर के वास्तविक मुद्दों की अनदेखी कर रही है और राजभवन के प्रवक्ता की भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता हमारे कार्य प्रदर्शन का आकलन पांच साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर करेगी।
छन्नपोरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि भाजपा केवल अपनी दलगत राजनीति में व्यस्त है और उसे जम्मू-कश्मीर की जनता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय में प्रदेश सरकार के कामकाज से संबंधित एक महत्वपूर्ण फाइल लंबित है, जिसका मंजूरी न मिलना सरकार के कामकाज में बाधा डालने का संकेत है।
सज्जाद गनी लोन की भाषा नरम होनी चाहिए
चौधरी ने बिना किसी राजनीतिक नेता का नाम लिए कहा कि कुछ लोग, जिन पर गंभीर आरोप हैं, अब विशेष दलों के शरण में जा रहे हैं। उन्होंने पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि वह लोन का सम्मान करते हैं और उनसे अपील की कि उनकी भाषा नरम होनी चाहिए।
भाजपा द्वारा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर उन्होंने कहा कि वोट जनता को देना है। बडगाम के मतदाताओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वे समझदार हैं और सच्चाई देख सकते हैं।
आगामी राज्यसभा चुनावों को एक निर्णायक परीक्षा बताते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि कौन भाजपा के साथ है और कौन जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ। उपमुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।