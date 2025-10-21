जम्मू-कश्मीर उपमुख्यमंत्री ने रूहुल्लाह समर्थकों को दी सफाई, बोले- 'भाजपा उम्मीदवार की बात कर रहा था, आगा की नहीं'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। बांडीपोरा और बडगाम में सेंट्रल कश्मीर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के समर्थकों के विरोध के बाद उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। वह कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर के खिलाफ नहीं थी।

सेंट्रल कश्मीर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के सपोर्टर्स ने मंगलवार को बांडीपोरा के नौगाम सोनावारी इलाके में प्रदर्शन किया। ऐसा तब हुआ जब उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह सिर्फ़ आगा सैयद महमूद को बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के तौर पर पहचानते हैं और उन्हें नहीं पता कि आगा रूहुल्लाह कौन हैं।

समर्थकों का आरोप था कि उपमुख्यमंत्री ने उनके लीडर के बारे में गलत कमेंट किया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी तस्वीरें जलाईं, नारे लगाए और उन्हें रूहुल्लाह के खिलाफ बयान न देने की चेतावनी दी। इस विवाद पर जवाब देते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने साफ किया, “कल बडगाम में मेरी बातचीत के दौरान शोर और रुकावट थी और मैंने जो कहा उसे पूरी तरह से गलत समझा गया। मैं भाजपा उम्मीदवार की बात कर रहा था, आगा रूहुल्लाह की नहीं।”

चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सासंद के खिलाफ उनके मन में कोई बुरी नीयत नहीं है। उन्होंने कहा, “आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जाने-माने नेता हैं और मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं। मेरे कमेंट का उनसे कोई लेना-देना नहीं है।”

अपनी बात दोहराते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि मैं एक दूसरे आगा, जो भाजपा उम्मीदवार हैं, के बारे में बात कर रहा था और सच तो यह है कि मैं उन्हें पर्सनली जानता भी नहीं हूं।”

इससे पहले सेंट्रल कश्मीर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के समर्थकों ने मंगलवार सुबह बांडीपोरा के नौगाम सोनावारी इलाके में प्रदर्शन किया। सुरिंदर चौधरी के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सबके सामने उनकी तस्वीरें जलाईं और उन पर अपने लीडर की बेइज्ज़ती करने का आरोप लगाया। प्रोटेस्ट करने वालों ने चौधरी को भविष्य में ऐसे बयान न देने की चेतावनी दी और उनकी बातों को “भड़काऊ और बेइज्ज़ती करने वाला” बताया।

एक प्रदर्शनकारी ने करने वाले ने कहा, “हम आगा रूहुल्लाह की बेइज्ज़ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। बडगाम और सेंट्रल कश्मीर के लोगों के लिए उनका योगदान सबको पता है।” प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चौधरी का बयान राजनीति से प्रेरित था। उनका मकसद रूहुल्लाह की उनके होम एरिया में इमेज को कमज़ोर करना था।