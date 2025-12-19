जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड कब करने जा रहा 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित, यहां देखें पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दस्वीं कक्षा के परिणाम जल्द ही गोषित किए जा सकते हैं । क्योंकि जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10 की परीक्षा के परिणाम संकलित करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है अब तक लगभग 70 प्रतिशत परिणाम संकलित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 30 प्रतिशत पर काम चल रहा है।

बोर्ड के सचिव गुलाम हसन शेख ने कहा, फिलहाल, कक्षा 10 के परिणाम संकलित करने की प्रक्रिया जारी है। लगभग 70 प्रतिशत परिणाम संकलित हो चुके हैं और हम जनवरी के पहले सप्ताह तक शेष कार्य पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

12वीं का परिणाम जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करेंगे घोषित ”हसन ने कहा कि कक्षा 10 के परिणाम जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में घोषित होने की सबसे अधिक संभावना है। कक्षा 11 और कक्षा 12 के संबंध में उन्होंने कहा कि यह परीक्षाएं हाल ही में हुई हैं, जिसके परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त समय लग सकता है।

कक्षा 12 के परिणाम जनवरी 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक घोषित होने की उम्मीद है, जबकि कक्षा 11 के परिणाम जनवरी के अंत तक घोषित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपको जानकारी हो कि कक्षा 10 की परीक्षाएं 3 नवंबर से शुरू हुईं, उसके बाद कक्षा 12 की 8 नवंबर से और कक्षा 11 की 19 नवंबर से शुरू हुईं। कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षाएं 27 नवंबर को, कक्षा 12 की 3 दिसंबर को और कक्षा 11 की 13 दिसंबर को संपन्न हुईं।