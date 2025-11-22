जम्मू-कश्मीर मुगल रोड पर हल्की बर्फबारी, रात में कम विजिबिलिटी का खतरा, जाने से पहले ट्रैफिक विभाग से करें संपर्क

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। मुगल रोड पर पीर की गली के ऊंचाई वाले हिस्से समेत पीर पंजाल पहाड़ी रेंज के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह हल्की बर्फबारी हुई। थोड़ी देर की लेकिन ध्यान देने लायक बर्फबारी से पूरे इलाके के तापमान में गिरावट आई जिससे कश्मीर के ऊपरी इलाकों में सर्दियों के मौसम की ओर जल्दी बदलाव का संकेत मिला।

वहीं अगर जम्मू-श्रीनगर हाईवे की बात करें तो वहां भी ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाया है। बलिनाला, देवल, नाशरी-दलवास और मारोग किश्तवाड़ पाठर के बीच सिंगल लेन ट्रैफिक के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक धीमा है। अधिकारियों ने कहा कि बर्फबारी सुबह-सुबह शुरू हुई और 11,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद पीर की गली के आसपास सड़क की सतह पर हल्की बर्फबारी हुई। मौसम में बदलाव के कारण अधिकारियों ने मुगल रोड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए सलाह जारी की, खासकर देर रात के समय जब विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है।

हालांकि ट्रैफिक की आवाजाही रोकी नहीं गई, लेकिन ड्राइवरों ने बताया कि रास्ते के ऊंचे मोड़ों पर फिसलन वाली जगहें बनने के कारण आवाजाही धीमी हो गई। शोपियां और पुंछ जिलों के स्थानीय लोगों ने कहा कि ऊपरी इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे, जिसके बाद कभी-कभी बर्फबारी भी हुई।