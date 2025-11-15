Jammu Kashmir Weather: शीतलहर की चपेट में आई घाटी, पहलगाम में माइनस में पहुंचा तापमान; इस दिन से शुरू होगा चिलेकलां
श्रीनगर समेत घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। पहलगाम में सबसे कम -3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। सर्दियों का सबसे कठिन दौर 'चिल्ले कलां' 21 दिसंबर से शुरू होगा।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। इसके चलते घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है, जिससे कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार को भी शुष्क मौसम के बीचे भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहा।
श्रीनगर समेत तमाम स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। इस सीजन में अब तक पहलगाम न्यूनतम तापमान -3.8 डिग्री के साथ घाटी का सब से ठंडा क्षेत्र रहा। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.9,काजीगुंड में -2.1,कुपवाड़ा में -2.5,कुकुरनाग में -1.2 जबकि गुलमर्ग में -0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
टमौसम विभाग ने 20 नवंबर तक घाटी में मौसम के शुष्क बने रहने के बीच तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना जताई है। बता दें कि घाटी में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों का सब से कठिन दौर कहलाने वाला 40 दिवसीय चिलेकलां 21 दिंसबर से शुरू हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।