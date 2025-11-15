Jammu Kashmir Weather: शीतलहर की चपेट में आई घाटी, पहलगाम में माइनस में पहुंचा तापमान; इस दिन से शुरू होगा चिलेकलां

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। इसके चलते घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है, जिससे कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार को भी शुष्क मौसम के बीचे भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहा।

श्रीनगर समेत तमाम स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। इस सीजन में अब तक पहलगाम न्यूनतम तापमान -3.8 डिग्री के साथ घाटी का सब से ठंडा क्षेत्र रहा। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.9,काजीगुंड में -2.1,कुपवाड़ा में -2.5,कुकुरनाग में -1.2 जबकि गुलमर्ग में -0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।