जम्मू-कश्मीर में किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच नहीं होगा विवाद, उमर सरकार सदन में पेश करेगी प्राधिकरण विधेयक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश सरकार किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच अक्सर पैदा होने वाले विवादों के समाधान के लिए किराया प्राधिकरण का गठन करने जा रही है। सोमवार को विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिनके पास आवास एवं शहरी विकास विकास विभाग का कार्यभार है, किराया प्राधिकरण विधेयक पेश करने जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक अगर पारित होता है तो यह जम्मू कश्मीर (आवासीय एवं व्यावसायिक किरायेदार) अधिनियम, 2012 की जगह लेगा। इसी कानून को आधार बनाकर संबंधित पक्षों की दिक्कतों का संज्ञान लेते नया कानून लाया जा रहा है। मौजूदा कानून में मकान मालिक और किरायेदार के हितों के संरक्षण को लेकर अस्पष्टता थी। कई मामलों में संबंधित कानून में विरोधाभास की शिकायतें थी।