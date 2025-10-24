Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टियों के साथ अहम मीटिंग में ‘पकोड़े’ और ‘चाय’ से गुज़ारा

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:32 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सहयोगी दलों के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने पकोड़े और चाय के साथ अनौपचारिक माहौल में बातचीत की। बैठक का मुख्य उद्देश्य संयुक्त रणनीति बनाना और सीट बंटवारे पर सहमति जताना था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही सहयोगी दलों के साथ अगली बैठक करेगी।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बस अब मतगणना का इंतजार है।

    पांच बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने पर विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हालांकि वोटिंग प्रक्रिया से पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के नेताओं और गठबंधन के सदस्यों के साथ अहम बैठक भी की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए उनके पास रेगुलर ‘पकोड़े’ और ‘चाय’ की सप्लाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)और गठबंधन के सदस्य यहां असेंबली कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री के ऑफिस गए, जहां NC के नेता जम्मू-कश्मीर में अपर हाउस की चार सीटों के लिए वोटिंग का हिसाब-किताब लगा रहे थे। 

    इसी सीरियस स्ट्रैटेजी और विचार-विमर्श के बीच मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ऑफिस की तस्वीरें साझा की। अब्दुल्ला ने X पर अपने पर्सनल हैंडल पर कहा, 'असेंबली कॉम्प्लेक्स में मेरे ऑफिस में पर्दे के पीछे, जब हम राज्यसभा चुनावों के हिसाब-किताब और स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे।'  

    'खाने-पीने का इंतज़ाम पनीर और प्याज के पकौड़े और कैंटीन चाय की रेगुलर सप्लाई से होता है।' जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई जबकि शाम 5 बजे वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू होगा। 

    आपको बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से यह जम्मू कश्मीर से पहला राज्यसभा चुनाव है।