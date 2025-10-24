जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टियों के साथ अहम मीटिंग में ‘पकोड़े’ और ‘चाय’ से गुज़ारा
जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सहयोगी दलों के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने पकोड़े और चाय के साथ अनौपचारिक माहौल में बातचीत की। बैठक का मुख्य उद्देश्य संयुक्त रणनीति बनाना और सीट बंटवारे पर सहमति जताना था।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बस अब मतगणना का इंतजार है।
पांच बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने पर विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हालांकि वोटिंग प्रक्रिया से पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के नेताओं और गठबंधन के सदस्यों के साथ अहम बैठक भी की।
उन्होंने कहा कि उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए उनके पास रेगुलर ‘पकोड़े’ और ‘चाय’ की सप्लाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)और गठबंधन के सदस्य यहां असेंबली कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री के ऑफिस गए, जहां NC के नेता जम्मू-कश्मीर में अपर हाउस की चार सीटों के लिए वोटिंग का हिसाब-किताब लगा रहे थे।
Behind the scenes in my office in the Assembly complex while we work out the arithmetic & strategy of the Rajya Sabha polls. pic.twitter.com/GJbPMDyJLB— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 24, 2025
इसी सीरियस स्ट्रैटेजी और विचार-विमर्श के बीच मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ऑफिस की तस्वीरें साझा की। अब्दुल्ला ने X पर अपने पर्सनल हैंडल पर कहा, 'असेंबली कॉम्प्लेक्स में मेरे ऑफिस में पर्दे के पीछे, जब हम राज्यसभा चुनावों के हिसाब-किताब और स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे।'
'खाने-पीने का इंतज़ाम पनीर और प्याज के पकौड़े और कैंटीन चाय की रेगुलर सप्लाई से होता है।' जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई जबकि शाम 5 बजे वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू होगा।
आपको बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से यह जम्मू कश्मीर से पहला राज्यसभा चुनाव है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।