जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: अब तक 74 विधायकों ने डाले वोट, शाम 5 बजे से शुरू होगी मतगणना

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 10:30 बजे तक 74 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भाजपा के सभी 28 विधायक वोट डाल चुके हैं जबकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 39, पीडीपी 3 जबकि सीपीआइएम के एक विधायक ने वोट डाला है। इसके अलावा सात निर्दलीय विधायक अपना वोट डाल चुके हैं।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डाला पहला वोट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले विधायक के रूप में अपना मत डाला। वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी और मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस आराम से तीन सीटें जीत जाएगी लेकिन सभी की नजरें चौथी सीट के नतीजे पर है, जहां एनसी और भाजपा दोनों के 28-28 वोट हैं। जब तक राजनीतिक पार्टियों या निर्दलीय विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करते, भाजपा के सीट जीतने की उम्मीद लगभग नामुमकिन है।

विधायनसभा में विधायकों का गणित मौजूदा पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को 57 विधायकों का समर्थन है। इनमें नेकां के 41 विधायक, कांग्रेस के छह, निर्दलीय छह विधायक, पीडीपी के तीन विधायक और सीपीआई(एम) का एक विधायक शामिल है। वहीं भाजपा के 28 विधायक हैं। दो विधायक मेहराज मलिक और शेख खुर्शीद ने पत्ते नहीं खोले हैं। आप विधायक मलिक जो अभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में हैं, ने सोमवार को कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर अपना वोट डाला।

इन सीटों पर नेकां की जीत तय पहली दो सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मुहम्मद रमजान और सज्जाद किचलू की जीत पक्की है क्योंकि हर एक को भाजपा के 28 के मुकाबले 57 वोट मिलने की उम्मीद है। पहली दो सीटों के उलट, तीसरी और चौथी सीटों के लिए मिलाकर चुनाव हो रहा है, जहां तीन उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुरविंदर सिंह ओबेरॉय, इमरान डार और भाजपा के सत शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। इस मिले-जुले चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले दो उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

मतदान को लेकर असमंजस बरकरार तीसरी और चौथी सीट के लिए, रूलिंग अलायंस के विधायक अपने वोट गुरविंदर सिंह ओबेरॉय और इमरान डार के बीच बांट सकते हैं या फिर सभी भाजपा विधायक सत शर्मा को वोट देंगे। उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 29 वोट ओबेरॉय को और बाकी 28 इमरान डार को देगी जबकि भाजपा के पास भी बराबर 28 वोट होंगे।