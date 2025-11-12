Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर पुलिस की 200 जगहों पर रेड, दिल्ली ब्लास्ट के बाद JeM पर बड़ा एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    दिल्ली में हुए हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस सतर्क है। पुलिस ने आतंकी उमर के परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके अतिरिक्त, कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक स्थानों पर छापे मारे, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दिल्ली हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस मंगलवार से सक्रिय हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी उमर के परिजनों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अब बुधवार को कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।