जम्मू-कश्मीर पुलिस की 200 जगहों पर रेड, दिल्ली ब्लास्ट के बाद JeM पर बड़ा एक्शन
दिल्ली में हुए हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस सतर्क है। पुलिस ने आतंकी उमर के परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके अतिरिक्त, कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक स्थानों पर छापे मारे, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दिल्ली हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस मंगलवार से सक्रिय हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी उमर के परिजनों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अब बुधवार को कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।