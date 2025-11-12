जम्मू-कश्मीर पुलिस की 200 जगहों पर रेड, दिल्ली ब्लास्ट के बाद JeM पर बड़ा एक्शन

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दिल्ली हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस मंगलवार से सक्रिय हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी उमर के परिजनों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अब बुधवार को कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं।

