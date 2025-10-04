Language
    कश्मीर में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 155 लोग गिरफ्तार, 129 FIR दर्ज

    By raziya noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    उत्तरी कश्मीर रेंज में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 129 एफआईआर दर्ज की गई हैं 155 गिरफ्तारियां हुई हैं और 154 वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस का लक्ष्य रेत माफिया को खत्म करना और नदी तटों को सुरक्षित करना है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    वैध र्पमिट वालों को ही खनिज निकालने की होगी अनूमति-बारामूला पुलिस।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर रेंज में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, 129 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 155 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 154 वाहनों को जब्त किया गया है।

    इस बड़े अभियान का उद्देश्य रेत माफिया को खत्म करना और नदी तटों की सुरक्षा करना है।अधिकारियों ने बताया कि बारामूला रेंज पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई यह कार्रवाई, बड़े पैमाने पर रेत खनन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई है, जिससे नदी तल और नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

    अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य तथाकथित रेत माफिया पर लगातार दबाव बनाना है।डीआईजी उत्तरी कश्मीर रेंज ने ज़ोर देकर कहा कि यह अभियान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अवैध खनन एक अपराध है, कोई पेशा नहीं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर क़ानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस ने जोर देकर कहा कि लाइसेंस नहीं तो पलायन नहीं" अभियान का मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि केवल वैध परमिट वाले लोगों को ही खनिज निकालने की अनुमति होगी।