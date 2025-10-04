कश्मीर में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 155 लोग गिरफ्तार, 129 FIR दर्ज

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर रेंज में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, 129 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 155 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 154 वाहनों को जब्त किया गया है।

इस बड़े अभियान का उद्देश्य रेत माफिया को खत्म करना और नदी तटों की सुरक्षा करना है।अधिकारियों ने बताया कि बारामूला रेंज पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई यह कार्रवाई, बड़े पैमाने पर रेत खनन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई है, जिससे नदी तल और नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है।