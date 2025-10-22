Language
    जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भगोड़ों और घोषित अपराधियों पर शिकंजा, अब सात साल से फरार आरोपी को पकड़ा

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:08 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भगोड़ों और घोषित अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके और क्षेत्र में शांति बनाए रखी जा सके।

    Hero Image

    पुलिस ने जनता को विश्वास दिलाया कि अपराध पर शिकंजा लगातार कसा जाएगा।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। भगोड़ों और घोषित अपराधियों पर अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने कुलगाम में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले सात सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था।

    गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद फ़रीद बजाड़ पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी गुंडा खवास, राजौरी के रूप में हुई है, जो यारीपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 74/2018, धारा 323 और 354 आरपीसी में वांछित था।

    आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए 2018 से फरार था। एक विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने लगातार प्रयासों के बाद उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।

    सेब चोरी के आरोप में दो लोग काबू

    पुलिस ने शोपियां में अपराध में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की संपत्ति बरामद करके एक चोरी का मामला सुलझा लिया है।

    डीके पोरा निवासी नज़ीर अहमद गनई की लिखित शिकायत पर इमामसाहब पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 31/2025 दर्ज की गई, जिसमें कहा गया था कि बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने उनके परिसर से सेब की कई पेटियां चुरा लीं।

    शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से टीम चोरी में शामिल दो आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में सफल रही।

    उनकी पहचान मोहम्मद अल्ताफ बख्शी पुत्र मोहम्मद अफजल बख्शी निवासी रामबीरपोरा, केहरीबल मट्टन अनंतनाग और आदिल गुलज़ार गनी पुत्र गुलज़ार अहमद गनी निवासी ची, अनंतनाग के रूप में हुई है। जांच के दौरान उनके कब्जे से चोरी की गई सेब की पेटियां और अपराध में इस्तेमाल किया गया आटो लोड कैरियर बरामद किया गया।