जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 साल से फरार दो मादक पदार्थ अपराधियों समेत 11 भगोड़े गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कश्मीर के जिला कुलगाम और अन्य क्षेत्रों में छापेमारी कर 20 वर्षों से अधिक समय से फरार चल रहे दो मादक पदार्थ अपराधियों समेत 11 फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम और अन्य संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज थे।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में एजाज अहमद शेख और बिलाल अहमद गनी शामिल हैं, जो काजीगुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम के अलग-अलग मामलों में वांछित थे। एजाज अहमद शेख को काजीगुंड के जेएंडके बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि बिलाल अहमद गनी को रेलवे ब्रिज काजीगुंड के पास से पकड़ा गया।

दो दिनों में 11 फरार अपराधी दबोचे आपको बता दें कि पिछले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोपोर और गांदरबल में 11 फरार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1999 के एक क्रिमिनल केस में दो वॉन्टेड अपराधी भी शामिल हैं। सोपोर में पुलिस पोस्ट बस स्टैंड की एक पुलिस टीम ने दो लोगों को पकड़ा जिनकी पहचान हिलाल अहमद सिराज पुत्र अब्दुल रशीद सिराज और अब्दुल रशीद सिराज पुत्र जुमा सिराज, दोनों सिद्दीक कॉलोनी सोपोर के रहने वाले हैं।

दोनों पुलिस स्टेशन सोपोर में रणबीर पीनल कोड के सेक्शन 376 और 109 के तहत केस FIR नंबर 311/1999 में वॉन्टेड थे और 2011 से गिरफ्तारी से बच रहे थे। लगातार ट्रैकिंग और फील्ड कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें ट्रेस कर लिया गया और कस्टडी में ले लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद जेलों में भेजे गए अपराधी एक अलग ऑपरेशन में पुलिस पोस्ट वारपोरा ने बोटिंगू सोपोर के रहने वाले गुल बेग के बेटे नज़ीर अहमद बेग को गिरफ्तार किया। वह पुलिस स्टेशन सोपोर में सेक्शन 379 RPC और 6 फॉरेस्ट एक्ट के तहत केस FIR नंबर 120/2013 में वॉन्टेड था और 2018 से फरार था। कानूनी फॉर्मैलिटी पूरी होने के बाद, 1999 के केस के दो आरोपियों को डिस्ट्रिक्ट जेल बारामूला भेज दिया गया, जबकि बेग को सब-जेल सोपोर में रखा गया।

इस बीच, गांदरबल जिले में पुलिस ने आठ लोगों को पकड़ा जो कई क्रिमिनल केस के सिलसिले में सालों से गिरफ्तारी से बच रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आलम दीन खटाना, जो अंदरवान लार का रहने वाला है, नज़ीर अहमद तकाद और मोहम्मद लतीफ तकाद, दोनों वंगाथ कंगन के रहने वाले हैं, मोहम्मद शरीफ खटाना और मोहम्मद याकूब तकाद दोनों ही वंगाथ कंगन के रहने वाले हैं।

दो वॉन्टेड अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े इसी तरह मोहम्मद अमीन तकाद और मोहम्मद कासिम खटाना, मचकनी वंगाथ के रहने वाले हैं और शौकत अहमद भट, जो उरपाश गांदरबल का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि ज़्यादातर आरोपी पुलिस स्टेशन कंगन में सेक्शन 451 और 366 RPC के तहत केस FIR नंबर 84/1990 में वॉन्टेड थे, जबकि एक केस FIR नंबर 21/2015 में सेक्शन 379 RPC के तहत वॉन्टेड था।

लगातार कोशिशों और टेक्निकल सर्विलांस से पकड़े जाने से पहले सभी आठ लोग दशकों से फरार थे। आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गंदेरबल के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMIC) कोर्ट में पेश किया गया। चाहे कितना भी समय लगे अपराधी बचेंगे नहीं पुलिस ने कहा कि ये गिरफ्तारियां पुलिस की जवाबदेही पक्का करने और कानून का राज बनाए रखने के पक्के इरादे को दिखाती हैं। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “लंबे समय से फरार इन आरोपियों की कामयाबी से गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर पुलिस के अपराधियों को सज़ा दिलाने के पक्के इरादे को दिखाती है, चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए।”