जम्मू-कश्मीर सीएम उमर ने भी नौगाम विस्फोट पर उठाए सवाल, बोले- 'जवाब मिले, इतना विस्फोटक थाने में क्यों लाया गया?'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नौगाम थाने में हुए विस्फोट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि इतना विस्फोटक थाने में क्यों लाया गया। उन्होंने घटना की गहन जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता को पता चले कि यह कैसे हुआ।

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, उन्हें जवाबदेय बनाया जाए।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि यह घटना कई सवाल पैदा करती है। यह विस्फोट कैसे हुआ और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में क्यों लाया गया था, लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए।

    नौगाम स्थित एक निजि अस्पताल में उपचाराधीन नौगाम विस्फोट के घायलों का हाल चाल जानने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट एक अंत्यंत दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना है। इस धमाके में उन लोगों ने भी जान गंवाई जिनका इस मामले से केाई लेना देना नहीं था। मरने वालों एक दर्जी भी शामिल था। राजस्व विभाग के दो अधिकारी भी मारे गए हैं। 

    उन्होंने कहा कि सवाल तो कई उठ सकते हैं,लेकिन यह एक संवेदनशील मामला है। लोग यह जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक एक ही जगह पर क्यों रखा गया था। क्या विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए थाने में प्रबंध था,अगर नहीं था तो फिर यह खतरा क्यों उठाया गया। उन्होंने कहा कि लोगों में विभिन्न शंकाएं हैं।

    पुलिस महानिदेशक ने इस मामले को एक महज घटना बताते हुए इसकी जांच की बात की है। लोगाें में जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए इस मामले की एक गहन और पारदर्शी जांच जरुरी है। सच लोगों को पता चलना चाहिए और जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, उन्हें जवाबदेय बनाया जाए।