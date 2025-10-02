Jammu Kashmir News: बडगाम में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाला महिंद्रा थार जब्त
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के चादूरा में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हेरोइन और अपराध में इस्तेमाल की गई एक महिंद्रा थार गाड़ी भी जब्त की है। आरोपी की पहचान मोहम्मद अशरफ नाथ के रूप में हुई है जो बडगाम का ही रहने वाला है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बडगाम पुलिस ने चादूरा में एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन के साथ हेरोइन जैसा पदार्थ भी जब्त किया।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह गिरफ्तारी पीएसआई गोवर्धन सिंह के नेतृत्व में चादूरा पुलिस स्टेशन की एक टीम द्वारा दुरबुग क्रासिंग पर एक नाके के दौरान की। डीएल 4 सीएनए-7913 पंजीकरण संख्या वाली एक महिंद्रा थार को चालक द्वारा मौके से भागने की कोशिश के बाद रोका गया।
आरोपी की पहचान बडगाम के वजीर बाग के परन्यू निवासी मोहम्मद मोहम्मद अशरफ नाथ पुत्र मोहम्मद इस्माइल नाथ के रूप में हुई है। उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई गाड़ी को जांच के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया है।
