Jammu Kashmir News: बडगाम में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाला महिंद्रा थार जब्त

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बडगाम पुलिस ने चादूरा में एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन के साथ हेरोइन जैसा पदार्थ भी जब्त किया।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह गिरफ्तारी पीएसआई गोवर्धन सिंह के नेतृत्व में चादूरा पुलिस स्टेशन की एक टीम द्वारा दुरबुग क्रासिंग पर एक नाके के दौरान की। डीएल 4 सीएनए-7913 पंजीकरण संख्या वाली एक महिंद्रा थार को चालक द्वारा मौके से भागने की कोशिश के बाद रोका गया।