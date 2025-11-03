जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कमजोर व्यक्तियों के बाल व दाढ़ी जबरन काटने पर पाबंदी लागने संबंधित याचिका रद्द की 

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को बंद कर दिया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों की दाढ़ी और बालों को जबरन ट्रिम करने और कैमरे पर उन्हें स्नान कराने की कष्टप्रद प्रथा को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं और टीम केवाईसी के बीच आम सहमति बनने के बाद जनहित याचिका में कार्यवाही बंद कर दी कि टीम अपनी वेबसाइट से “कमजोर व्यक्तियों” के बाल और दाढ़ी को जबरन ट्रिम करने वाले वीडियो को तुरंत हटा देगी।

कश्मीर विश्वविद्यालय के चार कानून के छात्रों, खतीब अली बछ, शीराज अहमद नज़र, तहसीन ज़हूर बुडू और मेहविश मंज़ूर ने अदालत में याचिका दायर की थी और विभिन्न दिशा-निर्देश मांगे थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कमजोर व्यक्तियों" के बाल और दाढ़ी को जबरन ट्रिम करने वाले भयानक वीडियो'' संगठन टीम केवाईसी द्वारा फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड किए जा रहे थे। जनहित याचिका के अनुसार, इन वीडियो में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संगठन के सदस्य ऐसे व्यक्तियों के बाल और दाढ़ी को जबरन ट्रिम कर रहे थे, उन्हें कैमरे पर नहला रहे थे, जो उनकी गोपनीयता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है।

जनहित याचिका में छात्रों ने कहा कि उन्होंने अगस्त 2024 में राज्य दिव्यांगजन आयुक्त को एक आवेदन लिखा था, जिसमें इन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और घटनाओं का संज्ञान लेने तथा संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

हालांकि, उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, और इस प्रकार उन्हें कमजोर व्यक्तियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग और उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

पिछले साल दिसंबर में, अदालत ने राज्य आयुक्त, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के संदर्भ में उनके द्वारा की गई गतिविधियों का खुलासा करने के उद्देश्य से एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।जनहित याचिका में सरकार से मानसिक विकलांगता से पीड़ित दिव्यांगजनों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण का आग्रह किया गया था।

इसमें दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या शोषण, जिसमें गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए दुर्व्यवहार भी शामिल हैं, से बचाने के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने और उन्हें लागू करने की भी मांग की गई थी।जनहित याचिका में टीम केवाईसी द्वारा बनाए गए वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी, जो प्रभावित व्यक्तियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।