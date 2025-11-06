जम्मू-कश्मीर: होम स्टे योजना बदल रही घाटी के पिछड़े इलाकों की तस्वीरें, दे रही बेरोजगारों को रोजगार

अच्छी कमाई हुई। निसार ने कहा,इस गेस्ट हाउस के निर्माण पर मेरे 67 लाख रुपये खर्च हुए जिसमें से कुछ रकम मैंने बैंक से लोन ली। 8 कमरे हैं मेरे इस गेस्ट हाउस में अटैच बाथरूम्ज के साथ । इसके अलावा छोटा सा लान भी है।

मुझे लगता है कि इन सर्दियों में यहां खूब बर्फबारी होगी। पर्यटक भी आएंगे। निसार ने कहा,पिछले साल यहां पर्यटकों का काफी जमावड़ा लगा रहा।मेरा यह गेस्ट हाउस फुल बुक था। पूरे सीजन में यहां देश के कई हिस्सों के पर्यटक ठहरे रहे।

निसार ने भी यही सोच कर बीते तकरीबन सात महीनों से बंद पड़े अपने गेस्ट हाउस की साफ सफाई शुरू कर दी है। कमरों के पर्दों की नए सिरे से सेटिंग करते हुए निसार ने कहा,इस बार जलदी बर्फबारी हुई है। अच्छा संकेत है।

दो दिन पहले ही गुलमर्ग समेत घाटी के उच्च पर्वतीय इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई हैं। इस बर्फबारी से जहां गुलमर्ग व अन्य पर्यटनस्थलों पर धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में भी अच्छे विंटर सीजन की उम्मीदें बढ़ गई है।

रजिया नूर, श्रीनगर। नवंबर की एक सर्द दोपहर। गुलमर्ग से 13 किलोमीटर की दूरी पर सिथत पर्यटन स्थल द्रंग के साथ सटे माहिम गांव के निसार अहमद तांतरे नामक एक युवा उद्यमि अपने घर के साथ सटे आठ कमरों वाले अपने दो मंजिला गेस्ट हाउस (पर्यटकों के ठहरने की जगह) के कमरों की साफ सफाई कर रहा है।

बीते वर्ष अच्छी कमाई हुई। हालांकि बैंक का अभी भी कुछ कर्जा बाकी है। वह भी मैंने चुकाया होता इस साल अगर पहलगाम की घटना नहीं होती। लेकिन अब शुक्र है कि हालातों में सुधार आ गया है और टूरिस्टों ने फिर से यहां का रुख करना शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद हैं कि हमारा यह टूरिस्ट स्पार्ट द्रंग भी टूरिस्टों के लिए खुल जाएगा और इस सीजन में मैं बैंक का सारा कर्जा चुकाऊंगा। श्रीनगर से 55 किलोमीटर दूर हिमाल की पहाड़ियों के दामन में सिथत पर्यट सथल गुगलडारा से दो किलोमीटर दूर बटकूट गांव के निवासी वहीद अहमद चौपान नामक एक स्थानीय नागरिक ने भी बीते वर्ष पर्यटकों के लिए चार कमरों का एक छोटा सा गेस्ट रूम बनाया था जिस बीच समर सीजन के दौरान वहां पर्य क जिनमें तीन विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं, आकर ठहरे थे।

वहीद ने भी अपने गेस्ट रूम की विंटर सेटिंग मुकम्मल कर दी है। उसके अनुसार विंटर सीजन में गुगलडारा में पर्यटक कम ही आते थे। क्योंकि रात को ठहरने के लिए पर्यटकों के लिए सुविधाएं नही थी। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध रखी गई होम स्टे की सुविधा के बाद से वहां भी पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। वहीद ने कहा,200 चूलहों पर आधारित हमारे गांव में टूरिटों के लिए 9 होम स्टेज हैं जिनमें से एक मेरा गेस्ट हाउस भी है। हम पर्यटकों को रहने तथा खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बीते वर्ष समर सीजन में यहां टूरिस्टों का काफी रश रहा। विटंर में रश कम हो गया अलबत्ता विदेशी टूरिस्ट विंटर में भी यहां आए। मेरे घर में 6 दिन बेलजियम के टूरिस्ट रुके थे। इस साल भी उममीद है कि यहां टूरिस्ट आएंगे।