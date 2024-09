— ANI (@ANI) September 18, 2024

किश्तवाड़ से भाजपा उम्मीदवार शगुन परिहार ने कहा कि पीडीपी उम्मीदवार यहां आए और कहा कि यह लड़की विक्टिम कार्ड खेल रही है और सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड क्यों खेलूंगी और कहा कि आपने मुझे विक्टिम बनाया है। उन्होंने मुझे धक्का देने की कोशिश की जहां मतदान हो रहा था।

BJP candidate from Kishtwar, Shagun Parihar says, "The (PDP) candidate came here and said this girl is playing the victim card and trying to get sympathy. I felt bad. I said why would I play the victim card and said you have made me a victim. They…