जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की संगठनात्मक नियुक्तियों की तैयारी शुरू, सबसे पहले जिला प्रधानों की होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की संगठनात्मक नियुक्तियों की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले जिला प्रधानों की नियुक्तियां की जाएगी। जिला प्रधानों की नियुक्ति के लिए 21 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। प्रत्येक पर्यवेक्षक के साथ तीन तीन स्थानीय नेताओं की ड्यूटी लगाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस हाईकमान ने 21 नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनमें रीता चौधरी को जम्मू शहरी, मोहन मरकम को जम्मू ग्रामीण, तस्वीर सोलंकी को सांबा, सारिका सिंह को रियासी, उदयभान को उधमपुर, यशपाल आर्य को कठुआ, अनंत दहिया को पुंछ, सुरेश कुमार को राजौरी, प्रकाश जोशी को डोडा, जेती कुसुम कुमार को रामबन, केवल सिंह पठानिया को किश्तवाड़, अजय कुमार लालू को श्रीनगर, शमीना शफीक को बडगाम, आफताब अहमद को पुलवामा, संजय चोकर को गांदरबल, सीताराम लांबा को बांडीपोरा, रफीक खान को अनंतनाग, जितेंद्र रमोला को कुलगाम, दिनेश गुर्जर को शोपियां, अब्दुल हानन को बारामुला और संजय कपूर को कुपवाड़ा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन सभी के साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी भी लगाई है।

इनमें जम्मू शहरी जिला के लिए डा. मनोहर लाल शर्मा, टीएस बाजवा, राजेश सदोत्रा को शामिल किया गया है। जम्मू ग्रामीण जिला के लिए नरेश कुमार गुप्ता, यशपाल कुंडल और शाम लाल भगत को शामिल किया गया है। रामबन के लिए जीएम सरूरी, रविंद्र शर्मा और सुमित मगोत्रा को शामिल किया गया है। इस तरह से अन्य जिलों में भी तीन तीन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।