    जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी, तीन नए चहेरे हो सकते हैं शामिल, हिंदू नेता पर चर्चा तेज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:07 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। इस विस्तार में तीन नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। नेशनल कान्फ्रेंस में मंथन जारी है ताकि किसी विधायक में बगावत न हो। जम्मू संभाग के रामबन-डोडा-किश्तवाड़ से एक हिंदू चेहरे को मौका मिल सकता है। संभावित मंत्रियों के नामों पर विचार किया जा रहा है।

    मौजूदा समय में छह मंत्री हैं (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहे हैं। फिलहाल, नए चेहरों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर मंथन जारी है ताकि मंत्रिमंडल में जगह मिलने से वंचित रहे विधायक बागी तेवर न अपनाएं और जिन्हें मंत्री बनाया जाए वे बयानबाजी के बजाय जमीनी स्तर पर काम करते हुए सरकार व संगठन को मजबूत बनाने में यकीन रखें।

    प्रस्तावित विस्तार में तीन नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। प्रदेश में सिर्फ नौ ही मंत्री हो सकते हैं। राज्यमंत्री का कोई प्रविधान नहीं हैं। वहीं जम्मू संभाग के रामबन-डोडा -किश्तवाड़ से सरकार हिंदू चेहरे को मौका दे सकती है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत छह मंत्री हैं।

    इनमें जम्मू से तीन उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, परिवहन मंत्री सतीश शर्मा और जावेद अहमद राणा हैं। कश्मीर से दो मंत्री जावेद अहमद डार और सकीना इट्टू हैं। उमर पर लगातार दबाव बन रहा है कि वे मंत्रिमंडल का विस्तार करें और प्रदेश के उन सभी क्षेत्रों को उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान करें जो बचे हैं। उमर ने भी कुछ समय पूर्व मंत्रिमंडल में विस्तार की योजना का उल्लेख किया था,लेकिन बड़गाम और नगरोटा विधानसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर इसे टाल दिया गया था।

    सूत्रों ने बताया कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में तनवीर सादिक,अब्दुल मजीद लारमी, हसनैन मसूदी, अल्ताफ अहमद कालू, कैसर जमशीद लोन, अर्जुन सिंह राजू, सलमान सागर और मुबारक गुल में से तीन को ही मौका मिलेगा। मौजूदा समय में रामबन-डोडा -किश्तवाड़ से कोई भी मंत्री नहीं है और यह एक बड़ा क्षेत्र है और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है।

    इसलिए रामबन के विधायक अर्जुन सिंह राजू को मत्री बनाया जा सकता है। उनके दादा दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी थे। हालांकि बनिहाल के विधायक शाहीन भी मंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह राजू को मंत्री बनाकर उमर अब्दुल्ला ऊधमपुर-रियासी तक के राजनीतिक व सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास करेंगे।

     