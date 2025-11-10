जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट; इन मार्गों पर यात्रा करने से बचें

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनावों के मद्देनजर, ट्रैफिक पुलिस ग्रामीण कश्मीर ने यातायात सलाह जारी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर के कार्यालय द्वारा जारी सलाह के अनुसार, चुनाव संबंधी रसद और अधिकारियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए 10 और 11 नवंबर के लिए विशिष्ट रूट योजनाएं तैयार की गई हैं।

रूट-01 के तहत, 10 नवंबर को बीरवाह, नसरुल्ला पोरा, सोइबुग, बेमिना, खुमानी चौक और मीरगुंड से वाहन यातायात नसरुल्लापोरा - सोइबुग - बेमिना - खुमानी चौक - मीरगुंड - रेलवे एप्रोच रोड श्रीनगर - न्यू बस स्टैंड बडगाम मार्ग का अनुसरण सुबह 07:00 बजे से 00:00 बजे के बीच करेगा।

रूट-02 के तहत, 11 नवंबर को मेन चौक बडगाम से डीसी ऑफिस, मीरगुंड, बीरवाह और बेमिना की ओर जाने वाले वाहन सुबह 07:00 बजे से रात 11:00 बजे तक मेन चौक बडगाम - रेलवे स्टेशन बडगाम - रेशीपोरा - बीरवाह - सेबदान - बेमिना मार्ग पर चलेंगे।