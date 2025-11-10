जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट; इन मार्गों पर यात्रा करने से बचें
बडगाम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते, ट्रैफिक पुलिस ग्रामीण कश्मीर ने यातायात के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 10 और 11 नवंबर को चुनाव संबंधी गतिविधियों को देखते हुए विशेष रूट योजनाएं बनाई गई हैं। इन मार्गों का उद्देश्य मतदान कर्मचारियों और सामग्री की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना है, ताकि बडगाम शहर में भीड़भाड़ से बचा जा सके।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनावों के मद्देनजर, ट्रैफिक पुलिस ग्रामीण कश्मीर ने यातायात सलाह जारी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर के कार्यालय द्वारा जारी सलाह के अनुसार, चुनाव संबंधी रसद और अधिकारियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए 10 और 11 नवंबर के लिए विशिष्ट रूट योजनाएं तैयार की गई हैं।
रूट-01 के तहत, 10 नवंबर को बीरवाह, नसरुल्ला पोरा, सोइबुग, बेमिना, खुमानी चौक और मीरगुंड से वाहन यातायात नसरुल्लापोरा - सोइबुग - बेमिना - खुमानी चौक - मीरगुंड - रेलवे एप्रोच रोड श्रीनगर - न्यू बस स्टैंड बडगाम मार्ग का अनुसरण सुबह 07:00 बजे से 00:00 बजे के बीच करेगा।
रूट-02 के तहत, 11 नवंबर को मेन चौक बडगाम से डीसी ऑफिस, मीरगुंड, बीरवाह और बेमिना की ओर जाने वाले वाहन सुबह 07:00 बजे से रात 11:00 बजे तक मेन चौक बडगाम - रेलवे स्टेशन बडगाम - रेशीपोरा - बीरवाह - सेबदान - बेमिना मार्ग पर चलेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि मतदान कर्मचारियों और सामग्रियों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने और चुनाव प्रक्रिया के दौरान बडगाम शहर और उसके आसपास भीड़भाड़ को रोकने के लिए ये यातायात व्यवस्थाएं की गई हैं।
एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर रविंदर पाल सिंह द्वारा जारी परामर्श में जनता से उपचुनावों के सफल संचालन के लिए यातायात अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया गया है
