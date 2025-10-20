जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: कांग्रेस के इनकार के बाद नेकां ने नगरोटा सीट पर घोषित किया उम्मीदवार, शमीम बेगम को दिया टिकट

पीटीआई, जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम के बाद अब नगरोटा विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। एनसी ने इस सीट पर जिला विकास परिषद (डीडीसी) सदस्य शमीम बेगम को मैदान में उतारा है। बता दें कि इस सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव के साथ 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। एनसी ने पहले यह सीट कांग्रेस को ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा को हराने के अपने 'बड़े लक्ष्य' को हासिल करने के लिए वहां से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।

दोनों गठबंधन सहयोगियों ने पिछले साल विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को सुरक्षित सीट देने से इनकार करने के बाद से गठबंधन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे। पिछले साल 31 अक्टूबर को भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण नगरोटा में उपचुनाव होगा। चुनाव लड़ने से कांग्रेस का इनकार बता दें कि कांग्रेस ने नागरोटा विधानसभा सीट अपने सहयोगी दल नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) को छोड़ने का फैसला किया है। यह निर्णय भाजपा को हराने के साझा उद्देश्य और व्यापक रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।