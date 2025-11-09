जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: थम गया चुनाव प्रचार का शोर, मंगलवार को होगा मतदान; अंतिम दिन सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत

राज्य ब्यूरो, जम्मू। विधानसभा की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अंतिम दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, भाजपा के प्रदेश प्रधान सत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित कइयों ने रैलियां कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। दोनों सीटों के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।

नगरोटा में भाजपा उम्मीदवार देवयाणी राणा का मुकाबला नेशनल कान्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम और पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है। वहीं बडगाम में नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद और पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के बीच मुकाबला है।

भाजपा ने इस सीट पर आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है। अंतिम दिन प्रचार के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम के रंगरेठ में पहुंचे और उन्होंने पीडीपी पर जमकर हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायकों ने भी अंतिम दिन पार्टी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के अतिरिक्त पार्टी के उम्मीदवार सैयद मुंतजिर मेहदी ने कई जगहों पर रैलियां की। उनका आरोप था कि नेशनल कान्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा तथा संगठन महामंत्री अशोक कौल ने भी बडगाम के कई स्थानों पर रैलियां कर नेंका पर लोगों के साथ किए वायदों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाया।