जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हुआ जबरदस्त ड्रामा, जानें नेकां विधायकों ने सदन में क्यों लगाए 'वोट चोर' के नारे

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को उस समय बड़ा ड्रामा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने विपक्ष की बेंच की तरफ इशारा करते हुए वोट चोर, वोट चोर” के नारे लगाए और भारतीय जनता पार्टी (BJP)पर हाल के राज्यसभा चुनावों में वोटों में हेरफेर करने का आरोप लगाया।

हंगामा तब शुरू हुआ जब उपमुख्यमंत्री सुरिेंदर चौधरी प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर राज्यसभा चुनावों में “चार वोट चुराने” का आरोप लगाकर नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा, “कल, आपने चार वोट चुराए। अगर मैं बोलना शुरू कर दूं, तो यहां कोई नहीं बैठेगा। चलिए एक राज़ को राज़ ही रहने देते हैं।” इस टिप्पणी पर भाजपा ने तुरंत विरोध किया जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य खड़े हो गए और ‘वोट चोर’ के नारे लगाने लगे।

हंगामे के बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान सज्जाद गनी लोन ने भी आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां इसमें शामिल हैं और यह नेकां और भाजपा के बीच मैच-फिक्सिंग थी। इस बहस ने कुछ देर के लिए कार्यवाही में रुकावट डाली, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने व्यवस्था ठीक करने के लिए दखल दिया।