    जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हुआ जबरदस्त ड्रामा, जानें नेकां विधायकों ने सदन में क्यों लगाए 'वोट चोर' के नारे

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने 'वोट चोर' के नारे लगाकर हंगामा किया। यह विरोध प्रदर्शन एक विधेयक पर चर्चा के दौरान हुआ, जहाँ नेकां विधायकों ने सरकार पर चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने सदन के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया।

    नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने चुनावों में पारदर्शिता की मांग की।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को उस समय बड़ा ड्रामा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने विपक्ष की बेंच की तरफ इशारा करते हुए वोट चोर, वोट चोर” के नारे लगाए और भारतीय जनता पार्टी (BJP)पर हाल के राज्यसभा चुनावों में वोटों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। 

    हंगामा तब शुरू हुआ जब उपमुख्यमंत्री सुरिेंदर चौधरी प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर राज्यसभा चुनावों में “चार वोट चुराने” का आरोप लगाकर नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। 

    उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा, “कल, आपने चार वोट चुराए। अगर मैं बोलना शुरू कर दूं, तो यहां कोई नहीं बैठेगा। चलिए एक राज़ को राज़ ही रहने देते हैं।” इस टिप्पणी पर भाजपा ने तुरंत विरोध किया जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य खड़े हो गए और ‘वोट चोर’ के नारे लगाने लगे। 

    हंगामे के बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान सज्जाद गनी लोन ने भी आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां इसमें शामिल हैं और यह नेकां और भाजपा के बीच मैच-फिक्सिंग थी। इस बहस ने कुछ देर के लिए कार्यवाही में रुकावट डाली, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने व्यवस्था ठीक करने के लिए दखल दिया। 

    आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हाल के राज्यसभा चुनावों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें भाजपा उम्मीदवार सत शर्मा ने विधानसभा में पार्टी के सिर्फ 28 विधायक होने के बावजूद चौथी सीट जीती थी। शर्मा को 32 वोट मिले जो भाजपा की संख्या से चार ज़्यादा थे जिससे क्रॉस-वोटिंग के सवाल और आरोप उठे।