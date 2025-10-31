जम्मू-कश्मीर सदन में विधायकों ने न्यूज पोर्टल के खिलाफ जताया रोष, मीम्स को लेकर स्पीकर से कार्रवाई की मांग की 

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को सदन में विधायकों ने इंटरनेट मीडिया और एक न्यूज पोर्टल के प्रति रोष जताते हुए स्पीकर से कहा कि पैसे लेकर काम करने वाले इन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल उनके समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू से कुछ मीम और रील्स को हटाए जाने के लिए स्पीकर से आग्रह करते हुए कहा कि जिस तरह से सदन में सदस्यों के वीडियो तैयार कर मीम बनाए जा रहे हैं, वह न सिर्फ निजता का बल्कि इस सदन की मर्यादा का भी उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि यह मेरी बहन है और जो रील्स बनाई गई हैं, वह आपत्तिजनक हैं। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद मिरचल ने स्पीकर का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि एक न्यूज पोर्टल ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा गत दिवस जब मैंने यहां डॉक्टरो के बारे में सवाल करने के लिए कुछ सेकेंड के लिए फेसबुक खोला था तो एक न्यूज पोर्टल ने उस पल का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सर्कुलेट किया है। मैंने तो अपने इलाके से भेजे गए एक संदेश के लिए उसे देखा था ताकि संबंधित मामले को सही से यहां बता सकूं। उक्त न्यूज पोर्टल ने जिस तरह से इसे प्रचारित किया है,उससे मझे मानसिक पीड़ा हुई है। इस आननलाइन उत्पीड़न के कारण वह पूरी रात सो नहीं पाए।

पैसे लेकर काम करने वाले इन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नेशनल कान्फ्रेंस के विधायक नजीर गुरेजी ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि जावेद मिरचल सदन की कार्यवाही से संबधित दस्तावेज देख रहे थे और इस वीडियो के बाद अब उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को उठाने के बजाय विधानसभा में इंटरनेट मीडिया पर समय समय बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम एय्याशी कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वे गलत पोर्टल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू जो मेरी बहन हैं , जो मुझे राखी बांधती हैंअगर राखी न बांधती तो भी मेरी बहन ही हैं।

गत दिनों हम यहां सदनमें किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहेथे कि किसी मीडियाकर्मी ने उसका वीडिया तैयार कर उसके मीम व रील्स बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कियाहै। उसे जिस तरह से उछाला जा रहाहे, वह अत्यंत आपत्तिजनक है। हम सभी सम्मानित विधायक हैं, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि गलत रिपोर्टिंग में शामिल लोगों को अगले आदेश तक कार्यवाही कवर करने से रोक दिया जाए।