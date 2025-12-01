जम्मू कश्मीर बनेगा एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र, 17वें वार्षिक एटीओएआई सम्मेलन में दिखेगा साहसिक पर्यटन मॉडल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर देश के साहसिक पर्यटन परिदृश्य में केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है क्योंकि यह 17 से 20 दिसंबर, तक 17वें वार्षिक एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) सम्मेलन की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीनगर आयोजित, इस हाई-प्रोफाइल आयोजन का उद्देश्य सुरक्षा, स्थिरता और सामुदायिक सशक्तिकरण पर ज़ोर देते हुए, देश भर में ज़िम्मेदार यात्रा के भविष्य को आकार देना है।



वर्षों की अनिश्चितताओं से जूझती रही एक घाटी के लिए, इस प्रमुख सम्मेलन की मेज़बानी प्रतीकात्मक महत्व रखती है। अपनी विश्वस्तरीय साहसिक पेशकशों के लिए प्रसिद्ध, जम्मू और कश्मीर का पर्यटन उद्योग धीरे धीरे गति पकड़ रहा है।

यहां सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय इस बात पर ज़ोर देता है कि घाटी एक प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार और तत्पर है। चार दिवसीय इस आयोजन में शीर्ष विशेषज्ञ, संचालक, नीति निर्माता और पर्यावरण समर्थक एकत्रित होंगे, जो साहसिक यात्रा को रोमांचक और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के सामूहिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। सुरक्षा, स्थिरता और सामुदायिक सशक्तिकरण मुख्य भाषणों, पैनल चर्चाओं और गहन कार्यशालाओं के माध्यम से, प्रतिभागी यह पता लगाएंगे कि भारत किस प्रकार अपने सुरक्षा मानकों को उन्नत कर सकता है, स्थिरता को अपना सकता है, और उद्योग के तीव्र विकास को समर्थन देने के लिए मजबूत ढांचे का निर्माण कर सकता है।

सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण पहलगाम का प्रत्यक्ष दौरा होगा, जहां प्रतिनिधि स्थानीय समुदायों से बातचीत कर सकेंगे, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन पहलों को देख सकेंगे और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकेंगे, जिसने लंबे समय से पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित किया है।

बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों से लेकर राफ्टिंग और शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श प्राचीन नदियों तक, इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा बेजोड़ है। चाहे वह ट्रैकिंग हो, स्कीइंग हो, पैराग्लाइडिंग हो या माउंटेन बाइकिंग, जम्मू और कश्मीर ऐसे साहसिक अनुभव प्रदान करता है जो रोमांचकारी होने के साथ-साथ प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं।

साहसिक पर्यटन विरासत को पुनर्जीवित करना उद्देश्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की समृद्ध साहसिक पर्यटन विरासत को पुनर्जीवित करना और उसका जश्न मनाना भी है। कभी भारत के आउटडोर पर्यटन परिदृश्य का मुकुटमणि माना जाने वाला यह क्षेत्र इस बार लचीलेपन और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देते हुए फिर से चमकने के लिए तैयार है।

उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि यह आयोजन स्थायी सहयोग स्थापित करेगा जो स्थानीय संचालकों को सशक्त बनाएगा, रोज़गार को बढ़ावा देगा और घाटी की नाज़ुक पारिस्थितिकी को संरक्षित करने वाली ज़िम्मेदार यात्रा को प्रोत्साहित करेगा।



इस आयोजन को संचालित करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में एटीओएआई के अध्यक्ष अजीत बजाज, कन्वेंशन के अध्यक्ष पारस लूंबा, एटीओएके के अध्यक्ष रऊफ ट्रंबू और सह-अध्यक्ष योग चिन्मय दत्त और अरविंद भारद्वाज शामिल हैं।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी को रेखांकित करता है सम्मेलन उनका सामूहिक नेतृत्व साहसिक पर्यटन के लिए एक सुरक्षित और हरित भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित एक मज़बूत सार्वजनिक-निजी साझेदारी को रेखांकित करता है। एक बड़े कदम के रूप में, यह सम्मेलन एक नेट-ज़ीरो कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एटीओएआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।