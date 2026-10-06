जम्मू-कश्मीर से 504 बांग्लादेशी डिपोर्ट, अब 15000 से अधिक रोहिंग्याओं की बारी; सरकार ने तैयार किया डाटा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में वर्षों से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिये अब ज्यादा दिन तक छिपे नहीं रहेंगे। प्रशसाान बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के बाद अब रोहिंग्या के सत्यापन व पहचान की प्रक्रिया तेज करने जा रहा है।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर कार्रवाई की तैयारी इसी वर्ष अगस्त में जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव का आकलन करने आए केंद्र सरकार के उच्चस्तरीय दल के दौरे के बाद ही शुरू हो गई थी।

रोहिंग्या झुग्गियों पर चला था बुलडोजर

पिछले माह प्रशासन ने जम्मू के नरवाल में रोहिंग्या बस्ती खाली करा दी थी और दो दिन पहले रैका के जंगल में वन भूमि पर कब्जा कर बसाई गई रोहिंग्या झुग्गियों पर भी बुलडोजर चलाया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि जम्मू-कश्मीर में रह रहे घुसपैठियों पर ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।