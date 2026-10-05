जम्मू-कश्मीर से 150 बांग्लादेशी डिपोर्ट, एयरफोर्स के विमान से बागडोगरा भेजे गए; 7 अक्टूबर को फिर कार्रवाई संभव

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को 150 बांग्लादेशी नागरिकों को जम्मू-कश्मीर से डिपोर्ट कर दिया गया। इन्हें भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से बागडोगरा ले जाया गया, जहां आगे इन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, ये सभी बांग्लादेशी नागरिक जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर बिना वैध अनुमति के रह रहे थे। उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 7 अक्टूबर को एक और जत्थे के डिपोर्ट होने की संभावना खास बात यह है कि यह कार्रवाई केवल एक जत्थे तक सीमित नहीं रहने वाली। सूत्रों के मुताबिक, 7 अक्टूबर को बांग्लादेशी नागरिकों का एक और जत्था डिपोर्ट किया जा सकता है।

इससे संकेत मिलता है कि जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। कितने समय से जम्मू-कश्मीर में थे? अभी स्पष्ट नहीं हालांकि, सोमवार को हुई कार्रवाई में इन लोगों की पहचान, वे जम्मू-कश्मीर के किन इलाकों में रह रहे थे और कितने समय से यहां थे, इस संबंध में अधिकारियों की ओर से फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।