    जम्मू-कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं होगी बर्फबारी, पढ़ें 19 अक्टूबर तक कैसा रहेगा घाटी में मौसम का मिजाज

    By Raziya Noor Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:01 AM (IST)

    श्रीनगर में हालिया बारिश के बाद मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा और हल्की धूप खिली रही। 11 से 19 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। किसानों को कृषि गतिविधियां जारी रखने की सलाह दी गई है। विभाग मौसम पर नजर रखेगा।

    जम्मू-कश्मीर में आज कई जगहों पर बर्फबारी की संभावना है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। हालिया बारिश के बाद घाटी में मौसम के मिजाज शुष्क बने हुए हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने आज घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया था। सूचनाओं के अनुसार घाटी के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहा।

    श्रीनगर व इसके साथ सटे इलाकों में शुष्क मौसम के बीच हलकी धूप छाई रही। उधर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गुलर्मग समेत सभी उच्च र्पवतीय इलाकों में मौसम शुष्क रहा अलबत्ता आसमान बादलों से ढका रहा।

    बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने बताया कि आज दोपहर या शाम तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई थी। उनके अनुसार 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की उम्मीद है, इस दौरान कोई बड़ी मौसमी गतिविधि होने की उम्मीद नहीं है।

    एक एडवाइजरी में मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने किसानों से सभी कृषि गतिविधियां जारी रखने का आग्रह किया है क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति खेतों में काम करने के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। विभाग मौसम की स्थिति पर नजर रखता रहेगा और आवश्यकतानुसार अपडेट जारी करेगा।