जम्मू-कश्मीर में स्नोफॉल... कोहरा बनेगा परेशानी, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू-कश्मीर में ठंड बढ़ रही है, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कोहरे और तापमान में गिरावट की चेतावनी दी है। अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 2-3 दिसंबर को हल्की बर्फबारी हो सकती है। 4-10 दिसंबर तक फिर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। कश्मीर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। जबकि मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर ने कोहरे और तापमान में गिरावट को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है।
वीरवार से से एक दिसंबर तक जम्मू-कश्मीर के लगभग सभी हिस्सों में आमतौर पर शुष्क मौसम रहेगा। दिन के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं है।
इससे मैदानों में सुबह-शाम ठंड बढ़ सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी का असर बढ़ेगा। दो व तीन दिसंबर के दौरान मौसम में हल्का बदलाव दिखेगा। दोपहर बाद आसमान में बादल छाने की संभावना है।
उत्तरी कश्मीर व दक्षिण कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले अलग-थलग क्षेत्रों में बहुत हल्की बर्फबारी का अनुमान है। यह बर्फबारी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी। ट्रैफिक अथवा आम जनजीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
चार से 10 दिसंबर तक फिर से मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। दिन में धूप खिलने के बावजूद सुबह और शाम की ठंड बढ़ सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। कश्मीर के कई स्थानों पर तथा जम्मू के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम धुंध की स्थिति बनी रह सकती है।
22 नवंबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। इससे कश्मीर में पाला पड़ने की स्थिति भी बन सकती है। जम्मू के मैदानी इलाकों में सुबह-शाम की ठंड और बढे़गी। बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अधिकांश स्थानों पर सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है। जम्मू में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री दर्ज किया गया। कटड़ा में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
कश्मीर के अधिकांश इलाकों में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री, न्यूनतम माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के तेजी से ठंडे होने का संकेत है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री और न्यूनतम -2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में दिन का तापमान 16.1 डिग्री, रात का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
