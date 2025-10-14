Language
    जम्मू-कश्मीर में इस हफ्ते फिर होगी बारिश? 18 तारीख तक पढ़ें कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:56 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते बारिश की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। 18 तारीख तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बनी रहेगी।

    जम्मू-कश्मीर में इस हफ्ते फिर होगी बारिश? 18 तारीख तक पढ़ें कैसा रहेगा मौसम (File Photo Dal Lake)

    जागरण टीम, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में इस सप्ताह वर्षा की संभावना नहीं है। 18 अक्टूबर तक सामान्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, 19 और 20 अक्टूबर को मौसम में थोड़ा बदलाव होने का अनुमान है। दोपहर को आंशिक बादल छा सकते हैं। जम्मू में अगले हफ्ते दिन का अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

    उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड बढ़ेगी। अगले सात दिन में कई स्थानों पर दिन के तापमान और न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

    मौसम विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कृषि गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं। इस बीच, सोमवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है।