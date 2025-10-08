Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीर में आतंक के खिलाफ SIA का बड़ा एक्शन, अनंतनाग-कुलगाम सहित पांच जगहों पर मारे छापे

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:30 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने कश्मीर प्रांत के पांच जिलों - अनंतनाग कुलगाम शोपियां सोपोर और बांदीपोरा में छापेमारी की है। यह कार्रवाई आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने आतंकी फंडिंग और युवाओं की भर्ती से जुड़े मामलों की जांच के लिए की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छापेमारी से संबंधित अपडेट लगातार दिए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    कश्मीर में आतंक के खिलाफ SIA का बड़ा एक्शन (File Photo)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कश्मीर प्रांत के अतंर्गत पांच जिलों में राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने छापामारी की है। इन जिलों मे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, सोपोर और बांदीपोरा शामिल हैं। ये छापामारी कश्मीर में आतंकी हिस्सा को बढ़ावा देने, आतंकी फंडिंग और आतंकियों की भर्ती से संबंधित मामले में की जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।