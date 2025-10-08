कश्मीर में आतंक के खिलाफ SIA का बड़ा एक्शन, अनंतनाग-कुलगाम सहित पांच जगहों पर मारे छापे

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कश्मीर प्रांत के अतंर्गत पांच जिलों में राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने छापामारी की है। इन जिलों मे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, सोपोर और बांदीपोरा शामिल हैं। ये छापामारी कश्मीर में आतंकी हिस्सा को बढ़ावा देने, आतंकी फंडिंग और आतंकियों की भर्ती से संबंधित मामले में की जा रही हैं।

