जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों पर मतदान शुरू, NC-BJP के सात दावेदार; क्या है गणित?

जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों वाली विधानसभा में दो सीट रिक्त हैं और यहां उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज नेकां-कांग्रेस गठबंधन को सदन में 53 विधायकों का समर्थन है। इसमें से नेकां के 41, कांग्रेस के छह, माकपा का एक विधायक है। इनके अलावा सात में से पांच निर्दलियों का समर्थन है।

राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन को पीडीपी के तीन विधायकों का भी समर्थन है। शोपियां से निर्दलीय भी पीडीपी के साथ ही दिखते हैं। इसके अलावा सरकार से समर्थन वापस ले चुके आप विधायक भी भाजपा विरोध के कारण नेकां को समर्थन देंगे।

भाजपा के अपने 28 विधायक हैं। पीपुल्स कान्फ्रेंस के इकलौते विधायक सज्जाद गनी लोन द्वारा मतदान से दूरी बनाए रखने की घोषणा के कारण भाजपा को कुछ राहत मिली है पर सत शर्मा को जीत के लिए न्यूनतम एक विधायक के समर्थन की जरूरत है।