Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों पर मतदान शुरू, NC-BJP के सात दावेदार; क्या है गणित?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:46 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में आज राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव निर्धारित करेगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सभी पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। यह चुनाव जम्मू-कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे पता चलेगा कि किस पार्टी का दबदबा है और भविष्य में किसकी सरकार बन सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव शुरू

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आज राज्यसभा की चार सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मतदान केंद्र में अपने मताधिकार प्रयोग के लिए पहुंचे हैं। इन चार सदस्यों के चयन के लिए चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। अर्थात प्रत्येक विधायक तीन बार राज्यसभा सदस्य चुनने को वोट करेगा। पहली अधिसूचना के अनुसार एक सदस्य चुना जाएगा। दूसरी अधिसूचना के तहत एक अन्य सदस्य चुना जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चूंकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेकां और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत है, ऐसे में इन दोनों सीटों को गठबंधन के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। शेष दो सीटों के लिए तीसरी अधिसूचना जारी की गईं। विधानसभा के गणित के अनुसार इन दो में से एक सदस्य नेकां का चुना जाना तय है पर दूसरे के लिए भाजपा व नेकां में मुकाबला है।

    यह है विधानसभा का समीकरण : ऐसे समझें....

    • जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों वाली विधानसभा में दो सीट रिक्त हैं और यहां उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज नेकां-कांग्रेस गठबंधन को सदन में 53 विधायकों का समर्थन है। इसमें से नेकां के 41, कांग्रेस के छह, माकपा का एक विधायक है। इनके अलावा सात में से पांच निर्दलियों का समर्थन है। 
    • राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन को पीडीपी के तीन विधायकों का भी समर्थन है। शोपियां से निर्दलीय भी पीडीपी के साथ ही दिखते हैं। इसके अलावा सरकार से समर्थन वापस ले चुके आप विधायक भी भाजपा विरोध के कारण नेकां को समर्थन देंगे। 
    • भाजपा के अपने 28 विधायक हैं। पीपुल्स कान्फ्रेंस के इकलौते विधायक सज्जाद गनी लोन द्वारा मतदान से दूरी बनाए रखने की घोषणा के कारण भाजपा को कुछ राहत मिली है पर सत शर्मा को जीत के लिए न्यूनतम एक विधायक के समर्थन की जरूरत है। 
    • अगर सांसद इंजीनियर रशीद के भाई अब्दुल रशीद भी चुनाव से दूरी बना लेते हैं तो भाजपा को कुछ राहत मिल सकती है। अभी तक वह नेकां व भाजपा दोनों से दूरी बनाए दिखते हैं

    इनमें है मुकाबला

    • पहली सीट: चौ. रमजान (नेकां) बनाम जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों पर चुनाव आज, NC-BJP के सात दावेदार; क्या है गणित? अली मोहम्मद मीर (भाजपा) वर्तमान आंकड़ों के अनुसार यह सीट नेकां को जानी तय है।
    • दूसरी सीट: सज्जाद किचलू (नेकां) बनाम राकेश महाजन (भाजपा) आंकड़ों के अनुसार नेकां को इस पर ज्यादा चुनौती नहीं मिलेगी।
    • तीसरी व चौथी सीट: नेकां के जीएस अर्थात शम्मी ओबेराय व इमरान नबी डार। भाजपा के सत शर्मा (इनमें से दो ही प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे।)