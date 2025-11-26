जम्मू-कश्मीर: एक दिसंबर को दिल्ली में शपथ लेंगे NC के तीन राज्यसभा सदस्य, 24 अक्टूबर को हुआ था मतदान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेकां के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए तीनों सांसद पहली दिसंबर को दिल्ली में शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव हुआ था।

एक सीट पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा विजयी रहे जबकि अन्य तीन सीटों पर नेकां के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय को जीत मिली है।

जानकारी के अनुसार चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय पहली दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। भाजपा नेता सत शर्मा पहले ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। संसद का शीतकालीन सत्र पहली दिसंबर को शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। वर्ष 2021 के बाद पहली बार राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की आवाज सुनाई देगी।