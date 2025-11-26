Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: एक दिसंबर को दिल्ली में शपथ लेंगे NC के तीन राज्यसभा सदस्य, 24 अक्टूबर को हुआ था मतदान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन राज्यसभा सदस्य एक दिसंबर को दिल्ली में शपथ लेंगे। यह चुनाव 24 अक्टूबर को हुआ था और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहला चुनाव था। राज्यसभा सचिवालय ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है, जो जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संसद की एक तस्वीर (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेकां के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए तीनों सांसद पहली दिसंबर को दिल्ली में शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक सीट पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा विजयी रहे जबकि अन्य तीन सीटों पर नेकां के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय को जीत मिली है।

    जानकारी के अनुसार चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय पहली दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। भाजपा नेता सत शर्मा पहले ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। संसद का शीतकालीन सत्र पहली दिसंबर को शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। वर्ष 2021 के बाद पहली बार राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की आवाज सुनाई देगी।

    फरवरी 2021 में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और जम्मू कश्मीर में विधानसभा न होने के कारण उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव नहीं हो पाया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन अक्टूबर 2024 में हुआ है।