    जम्मू-कश्मूर के डिग्री कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू, छात्रों में उत्साह

    By Jagran News
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:30 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में हायर सेकेंडरी पार्ट 2 द्विवार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने छात्रों की मांग पर यह अनुमति दी है जिससे उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने से बच जाएगा। इस घोषणा से छात्रों को राहत मिली है जो बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए उत्सुक हैं।

    जम्मू-कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 29 से एडमिशन प्रोसेस

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। हायर सेकेंडरी पार्ट 2 द्विवार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 29 सितंबर से जम्मू-कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने इसकी घोषणा की। वहीं विद्यार्थी कालेज जाने को बेताब हैं।

    एक्स पर एक पोस्ट में इट्टू ने कहा कि छात्रों की मांग पर उन्होंने हाल ही में हायर सेकेंडरी पार्ट 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। द्विवार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 29 सितंबर से दोनों संभागों के डिग्री कालेजों में प्रवेश दिया जाएगा ताकि उनका बहुमूल्य शैक्षणिक वर्ष बच सके।

    यह घोषणा उन सैकड़ों छात्रों के लिए राहत की बात है जो बिना किसी व्यवधान के अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए समय पर प्रवेश चाहते हैं। इस मौके पर बारामुला के छात्र नजीर ने कहा कि वह और उसके दोस्त श्रीनगर के कालेज में दाखिले के लिए तैयार हैं।