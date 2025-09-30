CM उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में किया खेल परियोजनाओं का उद्घाटन, युवाओं को सौंपें 36 करोड़ के प्रोजेक्ट

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल जिले में 36.50 करोड़ रुपये की 12 से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

अब्दुल्ला ने सोमवार को जिले का दौरा किया और वहां खेल, बिजली और सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

बीहामा में, उन्होंने छह प्रमुख खेल अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें बीहामा स्टेडियम, मदर-ए-मेहरबान स्टेडियम का उन्नयन और गुंड रहमान, मणिगाम, वाकुरा और बटविना के खेल मैदान शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने नए खेल उपकरणों का अनावरण किया और बीहामा में युवाओं द्वारा जूडो, थांग-ता और योग प्रदर्शन देखा। सलूरा में उन्होंने 33/11 किलोवोल्ट, 1x6 मेगावोल्ट-एम्पीयर रिसीविंग स्टेशन का अनावरण और लोकार्पण किया।

उन्होंने गडूरा में मौजूद राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में प्री-फैब इनडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया और एक मैत्रीपूर्ण बैडमिंटन मैच में भाग लिया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)