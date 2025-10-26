'POK में तिरंगा लहराना...', जम्मू-कश्मीर विलय दिवस पर बोले कश्मीरी, पाकिस्तान को लेकर भी कही ये बड़ी बात

नवीन नवाज, श्रीनगर। स्थान : लाल चौक का प्रताप पार्क, समय : शनिवार दोपहर, 12 बजे... लाल चौक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित प्रताप पार्क में लोग धूप का आनंद लेते हुए जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक कुछ भावुक हो गया और बोला, हमारा विलय अभी कहां पूरा हुआ है, हमारा विलय तो उस दिन पूरा होगा, जब मुजफ्फराबाद (गुलाम जम्मू-कश्मीर) पर तिरंगा लहरा रहा होगा।

वहां पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं होगी बल्कि हमारे राष्ट्रीय संविधान के मुताबिक एक चुनी हुई सरकार होगी। धारा प्रवाह बोल रहे इस युवक ने अपना नाम अजान मंजूर बताया। उसने कहा कि हम यहां हर वर्ष 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाते हैं और यह हमें मनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह भी याद भी रखना चाहिए कि हमें नियंत्रण रेखा के पार अपने भाइयों को अभी पाकिस्तान की गुलामी से आजाद कराना है।

क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने विलय समझौता सिर्फ लखनपुर से उड़ी या टंगडार और पुंछ तक नहीं बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए किया था और इसमें गुलाम जम्मू-कश्मीर भी आता है। अजान मंजूर की बातें सुनकर वहां कुछ और लोग भी जमा हो गए। अजान ने कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन कश्मीरी हूं, हिंदुस्तान का शहरी हूं और उसी नाते कह रहा हूं।

'महाराजा हरि सिंह ने किया था समझौता' महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को जो समझौता किया था, वह हमारे लिए किया था। नहीं तो आज हम पाकिस्तान के गुलाम होते। इसलिए विलय दिवस, बेशक हमारे लिए जश्न का दिन है, लेकिन यह जश्न तब तक अधूरा है जब तक गुलाम जम्मू-कश्मीर को हम वापस नहीं पाते।

बीते दिनों वहां जिस तरह से अपनी बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने जुल्म किया, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यहां तरक्की और अमन है। अजान की बात आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर के सौरा क्षेत्र के रहने वाले युवक गौहर बोला, मेरे रिश्तेदार वहीं पार रहते हैं। वह कहते हैं कि वहां जम्हूरियत के नाम पर सिर्फ पाकिस्तान परस्ती है।

क्या है विलय दिवस? 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने भारत के विभाजन के बाद की उथल-पुथल और संघर्ष के बीच जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी।