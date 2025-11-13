जम्मू-कश्मीर में जैश के ठिकानों पर तीसरे दिन भी छापामारी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद 400 से ज्यादा ठिकानों पर रेड

जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग (सीआईके) ने जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद के मॉड्यूल से जुड़े कश्मीर घाटी में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली बम विस्फोट मामले की चल रही जाँच के सिलसिले में की जा रही है। जम्मू-कश्मीर सीआईडी द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है, जो लाल किला विस्फोट में मदद करने वाले आतंकी नेटवर्क की जाँच का हिस्सा है।

जागरण फोटो