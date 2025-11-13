जम्मू-कश्मीर में जैश के ठिकानों पर तीसरे दिन भी छापामारी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद 400 से ज्यादा ठिकानों पर रेड
जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग (सीआईके) ने जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद के मॉड्यूल से जुड़े कश्मीर घाटी में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली बम विस्फोट मामले की चल रही जाँच के सिलसिले में की जा रही है। जम्मू-कश्मीर सीआईडी द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है, जो लाल किला विस्फोट में मदद करने वाले आतंकी नेटवर्क की जाँच का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) विंग ने जैश-ए-मोहम्मद व अंसार गजवतुल हिंद के मॉड्यूल और हाल ही में हुए दिल्ली बम विस्फोट मामले की चल रही जाँच के सिलसिले में कश्मीर घाटी में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
यह छापेमारी जम्मू-कश्मीर सीआईडी द्वारा एकत्रित खुफिया सूचनाओं के आधार पर की जा रही है, जो इस सप्ताह की शुरुआत में लाल किला विस्फोट में मदद करने वाले आतंकी नेटवर्क की व्यापक जांच का हिस्सा है। ये छापेमारी प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित रूप से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर केंद्रित है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।