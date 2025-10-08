Language
    जम्मू कश्मीर में दिल्ली से IPS अधिकारियों का तबादला, पुलिस विभाग में फेरबदल की संभावना

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:02 AM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इनमें सुकांत शैलजा बल्लभ कृष्ण कुमार और कमल पाल सिंह मल्होत्रा शामिल हैं जो जल्द ही अपनी नयी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह कदम एजीएमयूटी कैडर के विभिन्न खंडों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

    दिल्ली के तीन आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एजीएमयूटी कैडर के तीन आइपीएस अधिकारियों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इस बीच, जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन में निकट भविष्य में विशेष महानिदेशक, आईजी, डीआईजी और एसएसपी रैंक के लगभग डेढ़ दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों व नियुक्तियों का आदेश भी गृह विभाग की ओर से जारी किए जाने की संभावना है।

    जानकारी के अनुसार दिल्ली से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित किए गए तीन आईपीएस अधिकारियों में सुकांत शैलजा बल्लभ, कृष्ण कुमार और कमल पाल सिंह मल्होत्रा हैं। यह तीन अधिकारी अगले चार पांच दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर में अपनी नयी जिम्मेदारी संभालेंगे।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इन तीन अधिकारियों का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर में स्थानांतरण एजीएमयूटी कैडर के विभिन्न खंडो के बीच समन्वय बढ़ाने और इष्टतम स्टाफिंग स्तर बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले नियमित प्रशासनिक उपायों का हिस्सा है।

    एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और दिल्ली और जम्मू- कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों में सेवारत अधिकारी शामिल हैं। इस स्थानांतरण का उद्देश्य कानून प्रवर्तन प्रभावशीलता को बढ़ाना और क्षेत्र-विशिष्ट पुलिसिंग चुनौतियों का समाधान करना है।

    इस बीच, जम्मू कश्मीर गृह विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन में जल्द ही बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना है। इसमें विशेष महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, आईजी, डीआइजी और एसएसपी व एसपी रैंक के लगभग 18 अधिकारियों के तबादले व नियुक्तयां होंगी। इस फेरबदल में रेंज आइजी, रेंज डीआइजी और विभिन्न जिला एसएसपी बदले जाएंगे।