जम्मू कश्मीर में दिल्ली से IPS अधिकारियों का तबादला, पुलिस विभाग में फेरबदल की संभावना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इनमें सुकांत शैलजा बल्लभ कृष्ण कुमार और कमल पाल सिंह मल्होत्रा शामिल हैं जो जल्द ही अपनी नयी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह कदम एजीएमयूटी कैडर के विभिन्न खंडों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एजीएमयूटी कैडर के तीन आइपीएस अधिकारियों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इस बीच, जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन में निकट भविष्य में विशेष महानिदेशक, आईजी, डीआईजी और एसएसपी रैंक के लगभग डेढ़ दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों व नियुक्तियों का आदेश भी गृह विभाग की ओर से जारी किए जाने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार दिल्ली से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित किए गए तीन आईपीएस अधिकारियों में सुकांत शैलजा बल्लभ, कृष्ण कुमार और कमल पाल सिंह मल्होत्रा हैं। यह तीन अधिकारी अगले चार पांच दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर में अपनी नयी जिम्मेदारी संभालेंगे।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इन तीन अधिकारियों का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर में स्थानांतरण एजीएमयूटी कैडर के विभिन्न खंडो के बीच समन्वय बढ़ाने और इष्टतम स्टाफिंग स्तर बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले नियमित प्रशासनिक उपायों का हिस्सा है।