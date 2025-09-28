जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मार गिराए गए दो आतंकी

डिजिटल डेस्क, कुपवाड़ा। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है।

रविवार सुबह सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर की हैदर चौकी पर घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान दो आतंकवादियों को मार गिराया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जीएनएस को बताया कि सुरक्षाबलों ने इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को चुनौती दी।

गोलीबारी के दौरान हैदर चौकी के पास दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। इस बीच, तलाशी अभियान जारी है।