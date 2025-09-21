Language
    भारत-आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात, 10 स्मार्ट गांवों की स्थापना करने का रखा प्रस्ताव

    By rohit jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:27 PM (IST)

    भारत सीएसआर नेटवर्क के अध्यक्ष डा. साजिद एन सैयद के नेतृत्व में एक भारत-ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में 10 स्मार्ट गांवों की स्थापना समेत कई सीएसआर पहलों का प्रस्ताव रखा जिसमें एआइ प्रयोगशालाएं जल उपचार परियोजनाएं और आपदा राहत शामिल हैं। उपराज्यपाल ने इन प्रयासों का समर्थन किया और सहयोग का आश्वासन दिया।

    दस स्मार्ट गांवों की स्थापना करने का उपराज्यपाल के समक्ष रखा प्रस्ताव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारत सीएसआर नेटवर्क के अध्यक्ष डा. साजिद एन सैयद के नेतृत्व में एक भारत-आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की।

    प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर के लिए कई प्रभावशाली सीएसआर पहलों का प्रस्ताव रखा जिनमें 10 स्मार्ट गाावों की स्थापना, एआइ प्रयोगशालाओं की स्थापना, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट से धन कार्यक्रम, जल उपचार परियोजनाएं, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनर्वास सहायता शामिल हैं।

    उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।उन्होंने प्रस्तावित पहलों के कार्यान्वयन में प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।