भारत-आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात, 10 स्मार्ट गांवों की स्थापना करने का रखा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारत सीएसआर नेटवर्क के अध्यक्ष डा. साजिद एन सैयद के नेतृत्व में एक भारत-आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर के लिए कई प्रभावशाली सीएसआर पहलों का प्रस्ताव रखा जिनमें 10 स्मार्ट गाावों की स्थापना, एआइ प्रयोगशालाओं की स्थापना, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट से धन कार्यक्रम, जल उपचार परियोजनाएं, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनर्वास सहायता शामिल हैं।