    इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी, श्रीनगर-दिल्ली का एकतरफा किराया 20 हजार तक पहुंचा

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हवाई किराए में भारी उछाल आया है। खासकर श्रीनगर-दिल्ली मार्ग पर एक तरफ़ा किराया 20,000 रुपये तक पहुँच गया है। इस वजह से ...और पढ़ें

    पीड़ित यात्रियों ने कहा कि उनकी यात्रा की योजना बुरी तरह प्रभावित हुई है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ानों की आंशिक बहाली के एक दिन बाद जहां रविवार को 11 में से 8 उड़ानें संचालित हुईं, वहीं सोमवार को जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में संचालित होने वाली इस एयरलाइन की सभी 8 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

    वहीं इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है, श्रीनगर-दिल्ली की एकतरफ़ा उड़ान का किराया 15,000 से 20,000 रुपये तक पहुँच गया है।

    श्रीनगर हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार को श्रीनगर के लिए सभी एयरलाइनों की कुल निर्धारित उड़ानों की संख्या 32 है, जिनमें से 8 उड़ानें इंडिगो की थीं, जो एयरलाइन द्वारा सामना की जा रही परिचालन व्यवधान के कारण रद्द कर दी गईं।

    विशेष रूप से, रोस्टर प्रणाली में मुद्दों के कारण पायलटों के नहीं आने के कारण पिछले एक सप्ताह के दौरान देश भर में हजारों इंडिगो उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

    श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात के प्रभावित होने का आज तीसरा दिन है, जबकि पिछले एक सप्ताह से देश भर में उड़ान बाधित देखी जा रही है। पीड़ित यात्रियों ने कहा कि उनकी यात्रा की योजना बुरी तरह प्रभावित हुई है।

    एक पीड़ित यात्री मुदासिर ने कहा, मैंने आज श्रीनगर से बेंगलुरु के लिए इंडिगो की एक कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की थी, लेकिन मुझे रविवार रात को एयरलाइन से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि उड़ान रद्द कर दी गई है।