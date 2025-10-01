Language
    श्रीनगर के होटल सरोवर पोर्टिको पर आयकर विभाग का छापा, दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच जारी

    By raziya noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    आयकर विभाग ने बुधवार को श्रीनगर के बडगाम जिले के हुमहामा इलाके में स्थित होटल सरोवर पोर्टिको पर छापा मारा। सुरक्षाकर्मियों के साथ पहुंचे अधिकारियों ने वित्तीय रिकॉर्ड और लेन-देन की जांच की। संबंधित दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच अभी जारी है। विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

    आयकर विभाग ने हुमहामा में सिथत एक होटल पर मारा छापा,तलाशी। (File Photo)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। आयकर विभाग ने बुधवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के हुमहामा इलाके में स्थित होटल सरोवर पोर्टिको में छापा मारा।

    मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी सुरक्षाकर्मियों के साथ सुबह-सुबह होटल परिसर में पहुंचे और तलाशी ली।

    उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई का मकसद होटल के वित्तीय रिकॉर्ड और लेन-देन की जांच करना था। एक संबंधित अधिकारी ने कहा संबंधित दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है।

    अलबत्ता विभाग ने कथित अनियमितताओं के प्रकार या तलाशी के नतीजों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। खबर लिखे जाने तक होटल की तलाशी जारी थी।

