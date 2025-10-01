श्रीनगर के होटल सरोवर पोर्टिको पर आयकर विभाग का छापा, दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच जारी

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। आयकर विभाग ने बुधवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के हुमहामा इलाके में स्थित होटल सरोवर पोर्टिको में छापा मारा।

मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी सुरक्षाकर्मियों के साथ सुबह-सुबह होटल परिसर में पहुंचे और तलाशी ली।

उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई का मकसद होटल के वित्तीय रिकॉर्ड और लेन-देन की जांच करना था। एक संबंधित अधिकारी ने कहा संबंधित दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है।

अलबत्ता विभाग ने कथित अनियमितताओं के प्रकार या तलाशी के नतीजों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। खबर लिखे जाने तक होटल की तलाशी जारी थी।