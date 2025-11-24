जम्मू-कश्मीर में फूड प्वाइजनिंग से एक ही परिवार के 12 लोगों की बिगड़ी तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती
कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एक परिवार के 12 सदस्य फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। उन्होंने जंगल से लाई सब्जी खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी की हालत स्थिर है और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के नौगाम इलाके के एक परिवार के 12 सदस्यों को रात में बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गुलाम मोम्मद भट नामक एक व्यक्ति के परिवारवालों (परिवार में भट सहित 12 सदस्य हैं) की रात का खाना खाने के बाद फौरन तबीयत बिगड़ गई।
बताया जाता है कि उन्होंने रात के खाने के लिए जंगल से लाई एक सब्जी पकाी थी जिसे खाने के तुंरत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने किसी तरह अपने पड़ोसियों को सूचित किया। पड़ोसियों ने उनके अन्य परिजनों को जानकारी दी और साथ ही उन्हें फौरन एनटीपीएचसी पहुंचाया गया।
जहां उनकी प्राथमित स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें उन्नत उपचार के लिए जीएमसी हंदवाड़ा शिफ्ट किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर चिकत्सा अधिकारियों का कहना है कि इसकी वजह फूड पाइजनिंग है। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि सभी 12 सदस्यों की हालत स्थिर है और उन्हें आवश्यक उपचार मिल रहा है और कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं।
